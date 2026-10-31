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Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ederken futbolcuların piyasa değerleri yenilendi. Süper Lig'in en değerli 15 orta sahası belli oldu. Listede zirvenin sahibi olan isim şaşkınlık yarattı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızları üst sıralarda yer aldı.

Giriş Tarihi: 31.10.2026 00:05 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:09