Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ederken futbolcuların piyasa değerleri yenilendi. Süper Lig'in en değerli 15 orta sahası belli oldu. Listede zirvenin sahibi olan isim şaşkınlık yarattı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızları üst sıralarda yer aldı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2026 00:05 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:09
Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında en değerli 15 orta saha ortaya çıktı. Hazırlanan listede zirvenin sahibi belli oldu.

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

15- Muhammed Diomande | Çorum FK | 7 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

14- Kacper Kozlowksi | Gaziantep FK | 7 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

13- Ermin Mahmic | Çorum FK | 7 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

12- Fabinho | Trabzonspor | 8 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

11- Lucas Torreira | Galatasaray | 9 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

10- Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

9- Marco Asensio | Fenerbahçe | 12 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

8- Junior Olaitan | Beşiktaş | 12 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

7- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

6- Fabio Miretti | Beşiktaş | 15 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

5- Lesley Ugochukwu | Galatasaray | 22 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

4- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 27 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

3- Gabriel Sara | Galatasaray | 27 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

2- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 28 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor damga vurdu

1- Aleksey Batrakov | Galatasaray | 28 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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