Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında en değerli 15 orta saha ortaya çıktı. Hazırlanan listede zirvenin sahibi belli oldu. 15- Muhammed Diomande | Çorum FK | 7 milyon Euro 14- Kacper Kozlowksi | Gaziantep FK | 7 milyon Euro 13- Ermin Mahmic | Çorum FK | 7 milyon Euro 12- Fabinho | Trabzonspor | 8 milyon Euro 11- Lucas Torreira | Galatasaray | 9 milyon Euro 10- Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 milyon Euro 9- Marco Asensio | Fenerbahçe | 12 milyon Euro 8- Junior Olaitan | Beşiktaş | 12 milyon Euro 7- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon Euro 6- Fabio Miretti | Beşiktaş | 15 milyon Euro 5- Lesley Ugochukwu | Galatasaray | 22 milyon Euro 4- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 27 milyon Euro 3- Gabriel Sara | Galatasaray | 27 milyon Euro 2- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 28 milyon Euro 1- Aleksey Batrakov | Galatasaray | 28 milyon Euro