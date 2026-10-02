Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ederken futbolcuların piyasa değerleri yenilendi. Süper Lig'in en değerli 15 orta sahası belli oldu. Listede zirvenin sahibi olan isim şaşkınlık yarattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2026 17:51 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 17:55
Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında en değerli 15 orta saha ortaya çıktı. Hazırlanan listede zirvenin sahibi belli oldu.

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

15- Muhammed Diomande | Çorum FK | 7 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

14- Kacper Kozlowksi | Gaziantep FK | 7 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

13- Ermin Mahmic | Çorum FK | 7 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

12- Fabinho | Trabzonspor | 8 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

11- Lucas Torreira | Galatasaray | 9 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

10- Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

9- Marco Asensio | Fenerbahçe | 12 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

8- Junior Olaitan | Beşiktaş | 12 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

7- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

6- Fabio Miretti | Beşiktaş | 15 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

5- Lesley Ugochukwu | Galatasaray | 22 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

4- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 27 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

3- Gabriel Sara | Galatasaray | 27 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

2- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 28 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli 15 orta sahası! İşte zirvenin sahibi

1- Aleksey Batrakov | Galatasaray | 28 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #GALATASARAY #TRABZONSPOR