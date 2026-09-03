Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte golcü oyuncuların piyasa değerleri de dikkat çekti. Ligde forma giyen santrforlar arasında en yüksek değere sahip isim Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen oldu. İşte yeni transferlerin ardından oluşan liste...

Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:47