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Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte golcü oyuncuların piyasa değerleri de dikkat çekti. Ligde forma giyen santrforlar arasında en yüksek değere sahip isim Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen oldu. İşte yeni transferlerin ardından oluşan liste...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:47
Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

Süper Lig'de takımların gol yollarındaki en değerli isimleri belli oldu. İşte 25 kişilik o liste...

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

25. SINCLAIR ARMSTRONG

Takım: Göztepe

Piyasa değeri: 2.50 milyon €

Yaş: 23

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

24. SÉKOU KOÏTA

Takım: Gençlerbirliği

Piyasa değeri: 2.50 milyon €

Yaş: 26

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Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

23. JACKSON MULEKA

Takım: Muleka

Piyasa değeri: 2.80 milyon €

Yaş: 26

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

22. DAVIE SELKE

Takım: Başakşehir

Piyasa değeri: 2.80 milyon €

Yaş: 31

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

21. ANDRÉ HENRIQUE

Takım: Göztepe

Piyasa değeri: 3.00 milyon €

Yaş: 24

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

20. MOSTAFA MOHAMED

Takım: Konyaspor

Piyasa değeri: 3.50 milyon €

Yaş: 28

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

19. VEDAT MURİQİ

Takım: Fenerbahçe

Piyasa değeri: 4.50 milyon €

Yaş: 32

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

18. MUSTAFA HEKİMOĞLU

Takım: Beşiktaş

Piyasa değeri: 5.00 milyon €

Yaş: 19

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

17. YOUSSOUFA MOUKOKO

Takım: Çorum FK

Piyasa değeri: 5.00 milyon €

Yaş: 21

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

16. JESÚS RAMÍREZ

Takım: Çorum FK

Piyasa değeri: 5.00 milyon €

Yaş: 28

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

15. DENİZ GÜL

Takım: Galatasaray

Piyasa değeri: 5.00 milyon €

Yaş: 22

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

14. ADRIAN BENEDYCZAK

Takım: Kasımpaşa

Piyasa değeri: 5.00 milyon €

Yaş: 25

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

13. ROMELU LUKAKU

Takım: Fenerbahçe

Piyasa değeri: 6.00 milyon €

Yaş: 33

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

12. JANDERSON

Takım: Göztepe

Piyasa değeri: 6.00 milyon €

Yaş: 27

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

11. PAUL ONUACHU

Takım: Trabzonspor

Piyasa değeri: 6.00 milyon €

Yaş: 32

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

10. ELDOR SHOMURODOV

Takım: Başakşehir

Piyasa değeri: 7.00 milyon €

Yaş: 31

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

9. BERTUĞ YILDIRIM

Takım: Başakşehir

Piyasa değeri: 7.00 milyon €

Yaş: 24

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

8. GIFT ORBAN

Takım: Amedspor

Piyasa değeri: 7.00 milyon €

Yaş: 24

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

7. MARIUS MOUANDILMADJI

Takım: Samsunspor

Piyasa değeri: 7.00 milyon €

Yaş: 28

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

6. SEMİH KILIÇSOY

Takım: Beşiktaş

Piyasa değeri: 11.00 milyon €

Yaş: 21

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

5. JUAN

Takım: Göztepe

Piyasa değeri: 12.00 milyon €

Yaş: 24

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

4. HYEON-GYU OH

Takım: Beşiktaş

Piyasa değeri: 15.00 milyon €

Yaş: 25

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

3. FRANCULINO

Takım: Trabzonspor

Piyasa değeri: 22.00 milyon €

Yaş: 22

Süper Lig’in en değerli 25 forveti belli oldu! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Franculino...

2. DUŠAN VLAHOVIĆ

Takım: Beşiktaş

Piyasa değeri: 35.00 milyon €

Yaş: 26