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Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi
Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı sürerken transferler de hız kesmeden sürüyor. Galatasaray'ın Rafael Leao transferi sonrası Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumu netlik kazandı.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 17:33