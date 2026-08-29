Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarından Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda takımlar kadrolarını yıldız isimlerle güçlendirdi. Süper Lig'de yapılan transferler sonrası en değerli takımlara gözler çevrildi. İşte Süper Lig'in en değerli takımı…