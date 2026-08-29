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Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı sürerken transferler de hız kesmeden sürüyor. Galatasaray'ın Rafael Leao transferi sonrası Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumu netlik kazandı.

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Giriş Tarihi: 29.08.2026 17:31 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 17:33
Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarından Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda takımlar kadrolarını yıldız isimlerle güçlendirdi. Süper Lig'de yapılan transferler sonrası en değerli takımlara gözler çevrildi. İşte Süper Lig'in en değerli takımı…

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

18- Eyüpspor | 14 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

17- Gençlerbirliği | 23 milyon Euro

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Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

16- Erzurumspor FK | 25 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

15- Kocaelispor | 26 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

14- Amedspor | 27 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

13- Gaziantep FK | 27 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

12- Kasımpaşa | 30 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

11- Konyaspor | 35 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

10- Alanyaspor | 38 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

9- Rizespor | 44 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

8- Samsunspor | 46 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

7- Çorum FK | 52 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

6- Göztepe | 59 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

5- Başakşehir | 76 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

4- Trabzonspor | 165 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

3- Beşiktaş | 272 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

2- Fenerbahçe | 308 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rafael Leao transferi sonrası liste güncellendi

1- Galatasaray | 394 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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