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Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Dev organizasyonda mücadele eden takımların piyasa değerleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray listede üst sıralarda yer aldı. Süper Lig'in en değerli takımı rakiplerine bu alanda fark attı.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 19:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 19:44