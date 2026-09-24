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Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Dev organizasyonda mücadele eden takımların piyasa değerleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray listede üst sıralarda yer aldı. Süper Lig'in en değerli takımı rakiplerine bu alanda fark attı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 24.09.2026 19:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 19:44
Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark
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Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda mücadele eden en değerli takım ortaya çıktı. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede zirvedeki takımın piyasa değeri dudak uçuklattı. İşte Süper Lig'in en değerli takımları…

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

18- Eyüpspor | 11.50 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

17- Kocaelispor | 25.90 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

16- Erzurumspor FK | 26.88 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

15- Amedspor | 27.63 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

14- Gençlerbirliği | 28.85 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

13- Gaziantep FK | 29.80 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

12- Alanyaspor | 31.85 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

11- Kasımpaşa | 36.30 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

10- Konyaspor | 38.30 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

9- Samsunspor | 47.33 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

8- Rizespor | 48.00 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

7- Göztepe | 60.10 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

6- Çorum FK | 67.25 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

5- Başakşehir | 75.50 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

4- Trabzonspor | 185.80 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

3- Beşiktaş | 266.60 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

2- Fenerbahçe | 280.70 milyon Euro

Süper Lig’in en değerli takımı ortaya çıktı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dev fark

1- Galatasaray | 411.60 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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