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Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede
Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede
Football Ranked, Süper Lig'in en iyi 30 futbolcusunu sıraladı. Açıklanan listede zirvedeki yıldız belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızları listeyi salladı.
Giriş Tarihi: 23.10.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 17:48