Trend Galeri Trend Spor Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

Football Ranked, Süper Lig'in en iyi 30 futbolcusunu sıraladı. Açıklanan listede zirvedeki yıldız belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldızları listeyi salladı.

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Giriş Tarihi: 23.10.2026 17:45 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 17:48
Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

Süper Lig'de forma giyen en iyi 30 futbolcu açıklandı. Football Ranked tarafından hazırlanan listede zirvedeki oyuncu ortaya çıktı. İşte Süper Lig'in en iyi 30 futbolcusu…

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

30- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

29- Yunus Akgün | Galatasaray

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

28- Lucas Torreira | Galatasaray

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

27- Amir Murillo | Beşiktaş

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

26- Mert Müldür | Fenerbahçe

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

25- Alexander Nübel | Beşiktaş

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

24- Salih Özcan | Beşiktaş

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

23- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

22- Gabriel Sara | Galatasaray

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

21- Dusan Vlahovic | Beşiktaş

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

20- Uğurcan Çakır | Galatasaray

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

19- Marco Asensio | Fenerbahçe

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

18- Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

17- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

16- Leroy Sane | Galatasaray

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

15- Ederson | Fenerbahçe

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

14- Milan Skriniar | Fenerbahçe

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

13- Andre Onana | Trabzonspor

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

12- Wilfried Singo | Galatasaray

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

11- İsmail Yüksek | Fenerbahçe

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

10- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

9- Vedat Muriqi | Fenerbahçe

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

8- Davinson Sanchez | Galatasaray

Süper Lig’in en iyi 30 futbolcusu açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yıldızları listede

7- Nathan Ake | Fenerbahçe