Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Süper Lig'in en uzun boylu futbolcusunu merak ediyorsanız cevabı bu haberde... Türk futbolunun en önemli organizasyonunda forma giyen isimler arasında en uzun boylu oyuncular belli oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in dev yıldızları... Vedat Muriqi | 194 cm | Fenerbahçe Victor Orakpo | 194 cm | Gençlerbirliği Marko Jevtovic | 194 cm | Konyaspor Ahmet Doğan Yıldırım | 194 cm | Trabzonspor Yahia Fofana | 194 cm | Rizespor Rayyan Baniya | 194 cm | Konyaspor Yiğit Efe Demir | 194 cm | Fenerbahçe Davie Selke | 195 cm | Başakşehir Bedirhan Özyurt | 195 cm | Alanyaspor Sinan Alkaş | 195 cm | Kasımpaşa El Chadaille Bitshiabu | 196 cm | Galatasaray Luka Gugeshashvili | 196 cm | Göztepe Mert Günok | 196 cm | Fenerbahçe Alban Lafont | 196 cm | Amedspor Jerome Opoku | 197 cm | Başakşehir Ahmet Taha Dağbaşı | 197 cm | Kasımpaşa Matej Maglica | 198 cm | Kocaelispor Deniz Dilmen | 200 cm | Başakşehir Burak Bozan | 200 cm | Amedspor Paul Onuachu | 201 cm | Trabzonspor Arda Özçimen | 202 cm | Göztepe