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Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'de oynayan futbolcular arasında en uzun boylu isimler belli oldu. İşte çok konuşulacak o sıralama…

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 17:19
Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Süper Lig'in en uzun boylu futbolcusunu merak ediyorsanız cevabı bu haberde… Türk futbolunun en önemli organizasyonunda forma giyen isimler arasında en uzun boylu oyuncular belli oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in dev yıldızları…

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Vedat Muriqi | 194 cm | Fenerbahçe

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Victor Orakpo | 194 cm | Gençlerbirliği

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Marko Jevtovic | 194 cm | Konyaspor

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Ahmet Doğan Yıldırım | 194 cm | Trabzonspor

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Yahia Fofana | 194 cm | Rizespor

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Rayyan Baniya | 194 cm | Konyaspor

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Yiğit Efe Demir | 194 cm | Fenerbahçe

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Davie Selke | 195 cm | Başakşehir

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Bedirhan Özyurt | 195 cm | Alanyaspor

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Sinan Alkaş | 195 cm | Kasımpaşa

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

El Chadaille Bitshiabu | 196 cm | Galatasaray

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Luka Gugeshashvili | 196 cm | Göztepe

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Mert Günok | 196 cm | Fenerbahçe

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Alban Lafont | 196 cm | Amedspor

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Jerome Opoku | 197 cm | Başakşehir

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Ahmet Taha Dağbaşı | 197 cm | Kasımpaşa

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Matej Maglica | 198 cm | Kocaelispor

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Deniz Dilmen | 200 cm | Başakşehir

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Burak Bozan | 200 cm | Amedspor

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Paul Onuachu | 201 cm | Trabzonspor

Süper Lig’in en uzun futbolcuları! Devlerin listesinde şaşırtan sıralama

Arda Özçimen | 202 cm | Göztepe

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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