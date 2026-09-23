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Süper Lig'in eski yıldızından Trabzonspor'a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...
Süper Lig'in eski yıldızından Trabzonspor'a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devi Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililerin, ezeli rakiplerinin eski yıldızına göz diktiği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 09:48