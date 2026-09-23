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Süper Lig'in eski yıldızından Trabzonspor'a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devi Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililerin, ezeli rakiplerinin eski yıldızına göz diktiği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 09:48
Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

Yeni teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki ilk maçta Galatasaray karşısında 4 gollü görkemli bir galibiyete imza atan Trabzonspor'da şampiyonluk ateşi yeniden yakıldı.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızına sahip olduğu kadrosunu devre arasında daha da güçlendirmek isteyen yönetim, transfer çalışmalarına çok erken start verdi.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

ORTA SAHA OPERASYONU

Başkan Ertuğrul Doğan transfer dönem için, "Teknik direktörümüz Thomas Reis kimi isterse alacağız."

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Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

"Bana göre mutlaka iyi bir orta saha getirmemiz gerekiyor" diyerek sinyali vermişti.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

Buna göre Karadeniz devinde işaret edilen ismin, Gedson Fernandes olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

TEMASLAR KURULDU

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon Euro'ya giden Portekizli oyuncu ile temaslar kuruldu.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

YEŞİL IŞIK YAKTI

Gedson'un Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve bordo-mavili formayı giymeye istekli olduğu kaydedildi.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna, teknik direktör Thomas Reis de onay verdi.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

Mali şartların sağlanması halinde, Portekizli yıldız ara transfer döneminde kadroya katılacağı kaydedildi.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

3 FARKLI TAKIMDA OYNADI

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de Beşiktaş'ın yanı sıra Çaykur Rizespor ve Galatasaray formalarını da terletti.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

Bu sezon 11 maça çıkan Gedson, 1 kez fileleri havalandırdı ve 1 gol pası verdi.

Süper Lig’in eski yıldızından Trabzonspor’a yeşil ışık! Bu transfer ocak ayını sallayacak...

Transfermarkt değeri 16 milyon Euro olan Gedson Fernandes'in sözleşmesi 2029 yılında tamamlanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #TRABZONSPOR