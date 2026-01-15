Talisca geleceği hakkında net konuştu! Fenerbahçe’de kalıyor mu?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili konuştu. Transfer dedikodularını yanıtlayan başarılı futbolcu, 'Şu an için Brezilya'ya dönmeyeceğim. Burada hala yapmam gereken işler var. Bir gün belki Brezilya'ya dönerim. Ama birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağım, Türkiye'de çok mutluyum.' dedi. Resmi teklif almadığını söyleyen Talisca, 'Bugün bana hep Corinthians'ta oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım.' ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldız, 'Beni 'modern futbolun 10 numarası' olarak tanımlayanlar var. Ben klasik bir oyuncu değilim. Bugün bu oyuncular Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo'ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii.' diye konuştu. Çin'e transferiyle ilgili de konuşan başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı: 'Milli takıma Guangzhou Evergrande'den de oyuncular çağrılıyordu. Fakat kararımı etkileyen şey bu değildi. Asıl etkili olan başka bir sebepti. Benfica'da neredeyse Brezilya'da kazandığım kadar kazanıyordum. Ailem için hayatlarını değiştirme zamanıydı. Sadece kariyerimi düşünseydim Manchester United'a giderdim ama fark inanılmazdı. Bunu kimseye söylemedim, çokça karşıt görüş duydum ama gerçek nedeni sadece ben biliyorum.'