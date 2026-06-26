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Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye'den 3 isim listede

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü, yapay zeka tarafından sıralandı. ChatGPT'nin hazırladığı listede 3 Türk teknik direktör kendisine yer buldu...

Giriş Tarihi: 26.06.2026 17:51
Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Avrupa'nın dev takımlarının başarılarının altında imzası olan teknik direktörler, zaferlerde doğrudan rol oynar. Yapay zeka ChatGPT, futbolda en iyi 50 teknik direktörü içeren bir liste hazırladı. İşte o liste...

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Pep Guardiola

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Carlo Ancelotti

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Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Jürgen Klopp

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Diego Simeone

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Mikel Arteta

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Thomas Tuchel

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Antonio Conte

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Xabi Alonso

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Luis Enrique

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Julian Nagelsmann

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

José Mourinho

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Unai Emery

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Simone Inzaghi

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Luciano Spalletti

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Roberto De Zerbi

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Erik ten Hag

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Arne Slot

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Mauricio Pochettino

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Gian Piero Gasperini

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Didier Deschamps

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Roberto Mancini

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Marcelo Gallardo

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Ange Postecoglou

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

David Moyes