Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listede

Avrupa'nın dev takımlarının başarılarının altında imzası olan teknik direktörler, zaferlerde doğrudan rol oynar. Yapay zeka ChatGPT, futbolda en iyi 50 teknik direktörü içeren bir liste hazırladı. İşte o liste... Pep Guardiola Carlo Ancelotti Jürgen Klopp Diego Simeone Mikel Arteta Thomas Tuchel Antonio Conte Xabi Alonso Luis Enrique Julian Nagelsmann José Mourinho Unai Emery Simone Inzaghi Luciano Spalletti Roberto De Zerbi Erik ten Hag Arne Slot Mauricio Pochettino Gian Piero Gasperini Didier Deschamps Roberto Mancini Marcelo Gallardo Ange Postecoglou David Moyes Marco Silva Thomas Frank Marco Rose Fatih Terim Vincenzo Italiano Paulo Fonseca Jesse Marsch Maurizio Sarri Gareth Southgate Igor Tudor Lucien Favre Şenol Güneş Oliver Glasner Zico Stefano Pioli Hansi Flick Okan Buruk Nuno Espírito Santo Rúben Amorim Thiago Motta Adí Hütter Ralph Hasenhüttl Brendan Rodgers Peter Bosz Roger Schmidt Jorge Jesus