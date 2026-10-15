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Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye'den 3 isim listeyi altüst etti...

Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü, yapay zeka tarafından sıralandı. ChatGPT'nin hazırladığı listede 3 Türk teknik direktör kendisine yer buldu...

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 20:24
Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Avrupa'nın dev takımlarının başarılarının altında imzası olan teknik direktörler, zaferlerde doğrudan rol oynar. Yapay zeka ChatGPT, futbolda en iyi 50 teknik direktörü içeren bir liste hazırladı. İşte o liste...

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Pep Guardiola

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Carlo Ancelotti

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Jürgen Klopp

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Diego Simeone

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Mikel Arteta

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Thomas Tuchel

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Antonio Conte

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Xabi Alonso

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Luis Enrique

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Julian Nagelsmann

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

José Mourinho

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Unai Emery

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Simone Inzaghi

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Luciano Spalletti

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Roberto De Zerbi

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Erik ten Hag

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Arne Slot

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Mauricio Pochettino

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Gian Piero Gasperini

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Didier Deschamps

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Roberto Mancini

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Marcelo Gallardo

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

Ange Postecoglou

Tarihin en iyi 50 teknik direktörü! Türkiye’den 3 isim listeyi altüst etti...

David Moyes