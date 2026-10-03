TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."