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TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

İtalya maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı.

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Giriş Tarihi: 03.10.2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 13:04
TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'nın konuğu oldu.

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milliler 3-0 kaybetti.

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

Milli takımda Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sarı kart gördü ve İtalya maçında cezalı duruma düştü.

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TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

İtalya maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı.

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

MAÇ ATV'DEN YAYINLANACAK

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

Belçika'ya da yenilen Türkiye, Uluslar Ligi'nde daha önce çıktığı Fransa ve İtalya maçlarından da mağlup ayrılmıştı.

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

A MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI

5 Ekim 2026 Pazartesi

21:45 İtalya – Türkiye

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

12 Kasım 2026 Perşembe

20:00 Türkiye – Belçika

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

15 Kasım 2026 Pazar

22:45 Fransa – Türkiye

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

FIFA ve UEFA'nın uluslararası maç takvimine göre 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan milli ara, 6 Ekim 2026 Salı günü bitecek.

TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son müsabakasının ardından futbolcular 7 Ekim tarihinden itibaren kulüplerine dönecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör