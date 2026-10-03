TFF açıkladı: İki futbolcu kamptan ayrıldı

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'nın konuğu oldu. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milliler 3-0 kaybetti. Milli takımda Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sarı kart gördü ve İtalya maçında cezalı duruma düştü. İtalya maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı.' MAÇ ATV'DEN YAYINLANACAK A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi 4. maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Belçika'ya da yenilen Türkiye, Uluslar Ligi'nde daha önce çıktığı Fransa ve İtalya maçlarından da mağlup ayrılmıştı. A MİLLİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI 5 Ekim 2026 Pazartesi 21:45 İtalya – Türkiye 12 Kasım 2026 Perşembe 20:00 Türkiye – Belçika 15 Kasım 2026 Pazar 22:45 Fransa – Türkiye MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR? FIFA ve UEFA'nın uluslararası maç takvimine göre 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan milli ara, 6 Ekim 2026 Salı günü bitecek. A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son müsabakasının ardından futbolcular 7 Ekim tarihinden itibaren kulüplerine dönecek.