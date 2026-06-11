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TFF açıkladı: İki futbolcu milli takım kampından ayrılacak

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken TFF'den iki milli oyuncu için açıklama geldi. Yapılan açıklamada o futbolcuların kamptan ayrılacağı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 10:53
TFF açıkladı: İki futbolcu milli takım kampından ayrılacak

Ay-yıldızlı ekip ise yerel saatle 10.00, TSİ 20.00'de Arizona'dan Vancouver'a uçacak. A Milli Takım, Vancouver'daki Killarney Park'ta TSİ 04.30'da yapacağı antrenmanla Avustralya maçının hazırlıklarına devam edecek.

TFF açıkladı: İki futbolcu milli takım kampından ayrılacak

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabaka öncesinde Arizona'daki kamp merkezindeki son çalışmasını yaptı.

TFF açıkladı: İki futbolcu milli takım kampından ayrılacak

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular fitness salonunda ısınma ve bireysel program dahilinde çalıştı.

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TFF açıkladı: İki futbolcu milli takım kampından ayrılacak

Milliler daha sonra sahada sürat ve taktik çalışmaları yaptı. Kenan Yıldız bireysel idmanlara devam ederken; son bölümde de çift kale maç oynandı.

TFF açıkladı: İki futbolcu milli takım kampından ayrılacak

Ay-Yıldızlıların çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

TFF açıkladı: İki futbolcu milli takım kampından ayrılacak

İKİ FUTBOLCU KAMPTAN AYRILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona'daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki millî takım kampından ayrılacaktır."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #2026 FIFA DÜNYA KUPASI #ABD