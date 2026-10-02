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TFF Tahkim Kurulu'ndan Okan Buruk kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1, Lesley Ugochukwu'nun 2 maçlık cezalarını onadı.

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Giriş Tarihi: 02.10.2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 19:04
TFF Tahkim Kurulu’ndan Okan Buruk kararı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için kararını verdi.

TFF Tahkim Kurulu’ndan Okan Buruk kararı

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Okan Buruk ile Ugochukwu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara yaptığı itirazı inceledi.

TFF Tahkim Kurulu’ndan Okan Buruk kararı

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor müsabasında kırmızı kart gören Okan Buruk'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin liralık para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

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TFF Tahkim Kurulu’ndan Okan Buruk kararı

Tahkim Kurulu, aynı mücadelede kırmızı kartla oyundan atılan Lesley Ugochukwu'ya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onama kararı aldı.

TFF Tahkim Kurulu’ndan Okan Buruk kararı

Kurul, ayrıca Galatasaray Kulübüne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 350 bin liralık para cezasını da onadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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