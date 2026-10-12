TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör için TFF Yönetim Kurulu, İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi. TFF'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda Türk hoca olarak sadece Arda Turan masaya geldi. TFF Yönetimi, Arda Turan'a teklif yapılması konusunda karara vardı. ARDA TURAN İSTANBUL'A GELDİ Cuma günü Shakhtar'ın başında sahaya çıkan Arda Turan, cumartesi günü ise özel uçakla İstanbul'a geldi. Ailesi ile görüşen Arda Turan, A Milli Futbol Takımı için de değerlendirmede bulundu. ARDA TURAN'IN İLK CEVABI Arda Turan'ın ilk temasta 'Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam' dediği öğrenildi. TFF'den 'Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin' önerisi de Arda Turan'a iletildi. 39 yaşındaki hocanın bunu değerlendirerek Ukrayna kulübü ile görüşeceği bildirildi. EĞER OLMAZSA YABANCI ADAYLAR Yerli başka isimler yazılsa da Arda Turan olmazsa yabancı teknik adamlar masaya gelecek. Arda Turan'ın, kulübü ile kontratı 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Bu sezon 10 maça çıkan Shakhtar Donetsk, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.