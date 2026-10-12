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TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

Vincenzo Montella ile yolların ayrılması sonrası A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için Arda Turan'a teklif yapıldı. Arda Turan olmazsa A Milli Futbol Takımı'nın yeni rotası da ortaya çıktı.

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ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 11.10.2026 22:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 07:15
TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör için TFF Yönetim Kurulu, İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.

TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

TFF'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda Türk hoca olarak sadece Arda Turan masaya geldi.

TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

TFF Yönetimi, Arda Turan'a teklif yapılması konusunda karara vardı.

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TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

ARDA TURAN İSTANBUL'A GELDİ

Cuma günü Shakhtar'ın başında sahaya çıkan Arda Turan, cumartesi günü ise özel uçakla İstanbul'a geldi.

TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

Ailesi ile görüşen Arda Turan, A Milli Futbol Takımı için de değerlendirmede bulundu.

TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

ARDA TURAN'IN İLK CEVABI

Arda Turan'ın ilk temasta "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dediği öğrenildi.

TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

TFF'den "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisi de Arda Turan'a iletildi.

TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

39 yaşındaki hocanın bunu değerlendirerek Ukrayna kulübü ile görüşeceği bildirildi.

TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

EĞER OLMAZSA YABANCI ADAYLAR

Yerli başka isimler yazılsa da Arda Turan olmazsa yabancı teknik adamlar masaya gelecek.

TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

Arda Turan'ın, kulübü ile kontratı 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

TFF’den Arda Turan’a teklif! A Milli Futbol Takımı için iki ihtimal

Bu sezon 10 maça çıkan Shakhtar Donetsk, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ARDA TURAN #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #İBRAHİM HACIOSMANOĞLU