"YENİ BİR SAYFA AÇMA FIRSATI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Açıklamanın son bölümünde ise, "Önümüzdeki dönemi, Türk futbolunun ekonomik yapılanmasında, yayıncılık standartlarında ve uluslararası marka konumlandırmasında yeni bir sayfa açma fırsatı olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolu; şeffaflık, güven, rekabet, ortak akıl ve sürdürülebilirlik ilkelerinden taviz vermeden hareket etmekten geçmektedir.Türkiye Futbol Federasyonu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türk futbolunun sahip olduğu potansiyelin hak ettiği ekonomik ve ticari değere ulaşması için kararlılıkla çalışmaya, tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye ve geleceğe yönelik güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.Yarın gerçekleştirilecek ihale sürecinin, Türk futbolunda yeni bir büyüme ve değer yaratma döneminin başlangıcı olacağına inanıyoruz.