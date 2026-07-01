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TFF'nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

Son dakika transferi haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı kararı sonrasında Galatasaray, A Milli Takım'ın yıldızı için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüyle temaslara başlayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.07.2026 19:03 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 19:06
TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

Sarı-kırmızılılar, başlayan yaz transfer dönemi içerisinde henüz herhangi bir takviye de gerçekleştirmedi.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

Teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki Cimbom, kadrosuna kaliteli eklemler yapmak için kolları sıvadı.

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TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

Aslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği yabancı kuralı kararının ardından bazı bölgeler için yerli futbolculara yönelecek.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

ARAL ŞİMŞİR HAREKATI

Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündeminde Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir yer alıyor.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

LANG'IN YERİNE ARAL

Geçtiğimiz ocak ayında Napoli'den Noa Lang'ı kiralayan ve Hollandalı futbolcunun opsiyonunu kullanmayan Cimbom, Aral Şimşir'e yönelmiş durumda.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

BONSERVİS İSTİYORLAR

Danimarka temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 15 milyon euro civarında beklentisi bulunuyor.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Galatasaray'ın, 24 yaşındaki milli futbolcu ile ilgili kısa süre içerisinde kulüp ile temaslara başlaması bekleniyor.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

TEKLİF REDDEDİLDİ

Öte yandan Ben Jacobs'un haberine göre Midtjylland, Aral Şimşir için Türkiye'den bir kulübün yaptığı 12.5 milyon euroluk teklifi reddetti.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

52 MAÇTA OYNADI

Aral Şimşir, Midtjylland forması altında geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 52 karşılaşmada görev aldı.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

PERFORMANSI

3,351 dakika süre alan Şimşir, rakip takım filelerini 12 kez sarsarken, tam 21 asist katkısı üretmeyi başardı.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

SÖZLEŞME DURUMU

Aral Şimşir'in Danimarka takımı ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

TFF’nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Aral Şimşir'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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