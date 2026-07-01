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TFF'nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...
TFF'nin kararı sonrası Galatasaray bombayı patlatıyor! Milli yıldız için düğmeye basıldı...
Son dakika transferi haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı kararı sonrasında Galatasaray, A Milli Takım'ın yıldızı için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüyle temaslara başlayacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.07.2026 19:03
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 19:06