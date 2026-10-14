Trend Galeri Trend Spor Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! “Hayatım boyunca görmedim”

Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! “Hayatım boyunca görmedim”

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, organizasyonda henüz puanla tanışamadı. Fransız efsane Thierry Henry, maçın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi: 14.10.2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 16:43
Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! Hayatım boyunca görmedim

Şampiyonlar Ligi'nde sezona deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 kaybederek giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada İspanya'nın Barcelona takımını konuk etti.

Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! Hayatım boyunca görmedim

Katalan devine 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! Hayatım boyunca görmedim

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarı, Barcelona maçında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılılar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

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Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! Hayatım boyunca görmedim

Galatasaraylı taraftarlar kale arkasındaki tribünlere 'Filistin'e özgürlük' ve 'Gazze'de insanlık vicdanını kaybetti' pankartı açtı.

Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! Hayatım boyunca görmedim

THIERRY HENRY ŞAŞIRDI

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçı değerlendiren Thierry Henry, maçın ardından dikkat çeken bir yorum yaptı.

Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! Hayatım boyunca görmedim

Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Galatasaray taraftarlarının tutkusu karşısında hayranlığını gizleyemedi.

Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! Hayatım boyunca görmedim

Henry, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosfer hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, değinmem gereken ilk şey atmosfer.

Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! Hayatım boyunca görmedim

Bir stadyumun, Barcelona oyuncuları her topa dokunduğunda bu denli yüksek sesle ıslık çaldığını daha önce hiç duymamıştım. Her pas, her topa sahip olma anı, her küçük hata... Çıkan gürültü inanılmaz."

Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! Hayatım boyunca görmedim

Thierry Henry, Yamal'ın performansı için ise "Yaptıkların inanılmaz. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #BARCELONA #İSPANYA