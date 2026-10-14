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Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! “Hayatım boyunca görmedim”
Thierry Henry, Galatasaray-Barcelona maçında çok şaşırdı! “Hayatım boyunca görmedim”
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, organizasyonda henüz puanla tanışamadı. Fransız efsane Thierry Henry, maçın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 14.10.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 16:43