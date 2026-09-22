Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! “Bunu bir düşünün…”

Trabzonspor'un, Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin başrolünde Muhammed Salah vardı. Dev maçta hat-trick yapan Mısırlı yıldız için futbol efsanesi Thierry Henry, açıklamalarda bulundu. Fransız efsane yaptığı açıklamada, 'Türkiye ligindeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı attığınızı hayal edin. Onun adına ve başardıklarına saygı duymak zorundasınız.' dedi. Fransız efsane yaptığı açıklamada, 'Türkiye ligindeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı attığınızı hayal edin. Onun adına ve başardıklarına saygı duymak zorundasınız.' dedi. Oyuncunun Liverpool dönemiyle ilgili de konuşan Henry, şu ifadeleri kullandı: 'Muhammed Salah'ın Liverpool'daki sorunun asla kendisi olmadığını açıkça görebiliyorsunuz. Belki kulüp yöneticileri arasında sorunlar vardı, ama durum kesinlikle Mısır Kralı ile ilgili değildi' Liverpool'da 442 karşılaşmaya çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergilemişti. 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 1 Şampiyonlar Ligi ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Salah ayrıca İngiltere Premier Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmayı başarmıştı. SALAH DÜNYA'DA DA GÜNDEM OLMUŞTU Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki performansı dünya basınında da geniş yer bulmuştu. İşte o başlıklar... THE ATHLETIC (ABD): Trabzonsporlu Salah, hattrick yaptı. Anfield'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de 8 maçta 7 gol kaydetti. BILD (ALMANYA): Sane; Salah ve Reis karşısında mağlup oldu. Mısırlı, Galatasaray'ı tek başına parçaladı. AL KHALEEJ (BAE): Hattrick ile dengeleri değiştirdi. Salah, Türkiye Ligi gol krallığının zirvesine çıktı. MARCA (İSPANYA): Salah, Galatasaray'ı yerle bir etti. Türkiye'ye muzaffer bir dönüş yaptı. Efsane gibi karşılanan Mısırlı kral, daha önce yenilmemiş G.Saray'ı (4-0) yerle bir etti. AS (İSPANYA): Mısırlı yıldız, hat-trick ve az kişinin ulaşabileceği bir asistle Galatasaray'ı darmadağın etti. Türkiye'nin lideri, Mısır kralına ezildi. MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): Trabzonspor, Salah'ın mükemmel performansıyla Galatasaray'ı acımasızca yendi. Leao buna inanamadı. GOAL (İNGİLTERE): Salah eski formuna kavuştu ve G.Saray'ın tahtını sarstı. Mısırlı, adeta patlama yarattı. Yaşı 34 ama performansıyla hâlâ dünyanın en büyük yıldızlarından bir tanesi. LA GAZZETTA (İTALYA): Leao için ne kâbus ama! Salah'ın attığı üç gol, galibiyete damgasını vurdu. KINGFUT (MISIR): Mısırlı forvet Salah, 4 golün tamamına katkıda bulundu. İlk yarı bitmeden 2 gol attı ve Saviolo'ya asist yaptı. 80. dakikada hat-trick'ini tamamladı. YOUM7 (MISIR): Salah, Trabzonspor ile tarih yazdı ve Türkiye liginde rekor kırdı.