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Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! “Bunu bir düşünün…”

Trabzonspor'un Galatasaray'ı farklı yendiği maçta 3 gol, 1 asist yapan Muhammed Salah, karşılaşmaya damga vurmuştu. Fransız efsane Thierry Henry, Mısırlı yıldızdan övgüyle bahsetti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.09.2026 18:56 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 19:09
Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

Trabzonspor'un, Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin başrolünde Muhammed Salah vardı. Dev maçta hat-trick yapan Mısırlı yıldız için futbol efsanesi Thierry Henry, açıklamalarda bulundu.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

Fransız efsane yaptığı açıklamada, "Türkiye ligindeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı attığınızı hayal edin. Onun adına ve başardıklarına saygı duymak zorundasınız." dedi.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

Fransız efsane yaptığı açıklamada, "Türkiye ligindeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı attığınızı hayal edin. Onun adına ve başardıklarına saygı duymak zorundasınız." dedi.

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Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

Oyuncunun Liverpool dönemiyle ilgili de konuşan Henry, şu ifadeleri kullandı: "Muhammed Salah'ın Liverpool'daki sorunun asla kendisi olmadığını açıkça görebiliyorsunuz.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

Belki kulüp yöneticileri arasında sorunlar vardı, ama durum kesinlikle Mısır Kralı ile ilgili değildi"

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

Liverpool'da 442 karşılaşmaya çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergilemişti.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

34 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 1 Şampiyonlar Ligi ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

Salah ayrıca İngiltere Premier Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmayı başarmıştı.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

SALAH DÜNYA'DA DA GÜNDEM OLMUŞTU

Muhammed Salah'ın Galatasaray maçındaki performansı dünya basınında da geniş yer bulmuştu. İşte o başlıklar...

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

THE ATHLETIC (ABD): Trabzonsporlu Salah, hattrick yaptı. Anfield'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de 8 maçta 7 gol kaydetti.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

BILD (ALMANYA): Sane; Salah ve Reis karşısında mağlup oldu. Mısırlı, Galatasaray'ı tek başına parçaladı.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

AL KHALEEJ (BAE): Hattrick ile dengeleri değiştirdi. Salah, Türkiye Ligi gol krallığının zirvesine çıktı.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

MARCA (İSPANYA): Salah, Galatasaray'ı yerle bir etti. Türkiye'ye muzaffer bir dönüş yaptı. Efsane gibi karşılanan Mısırlı kral, daha önce yenilmemiş G.Saray'ı (4-0) yerle bir etti.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

AS (İSPANYA): Mısırlı yıldız, hat-trick ve az kişinin ulaşabileceği bir asistle Galatasaray'ı darmadağın etti. Türkiye'nin lideri, Mısır kralına ezildi.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): Trabzonspor, Salah'ın mükemmel performansıyla Galatasaray'ı acımasızca yendi. Leao buna inanamadı.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

GOAL (İNGİLTERE): Salah eski formuna kavuştu ve G.Saray'ın tahtını sarstı. Mısırlı, adeta patlama yarattı. Yaşı 34 ama performansıyla hâlâ dünyanın en büyük yıldızlarından bir tanesi.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

LA GAZZETTA (İTALYA): Leao için ne kâbus ama! Salah'ın attığı üç gol, galibiyete damgasını vurdu.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

KINGFUT (MISIR): Mısırlı forvet Salah, 4 golün tamamına katkıda bulundu. İlk yarı bitmeden 2 gol attı ve Saviolo'ya asist yaptı. 80. dakikada hat-trick'ini tamamladı.

Thierry Henry’den Salah ve Galatasaray açıklaması! Bunu bir düşünün…

YOUM7 (MISIR): Salah, Trabzonspor ile tarih yazdı ve Türkiye liginde rekor kırdı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH #GALATASARAY