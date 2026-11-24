Eyüpspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Trabzonspor'da Thomas Reis, takımın başında çıktığı ilk 7 Süper Lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Bugüne dek pek çok yabancı hocayla çalışan bordo-mavililerde hiçbiri üst üste 7 galibiyet serisine ulaşamamıştı. Alman teknik adam bu sonuçla kulüp tarihinin en iyi yabancı teknik direktör başlangıcına imza atarken, kendi teknik direktörlük kariyerinin de en uzun galibiyet serisini elde etti. Ayrıca 53 yaşındaki çalıştırıcının yakaladığı bu kusursuz seri, Süper Lig'in 21. yüzyıl istatistiklerinde de özel bir yer edindi. Reis, 2000 yılından bu yana Türkiye'de üst üste en az 7 lig maçı kazanan yabancı teknik direktörler listesine girmeyi başardı. MOURINHO, BILIC, LUCESCU, DAUM Bu başarıya ulaşan diğer isimler şunlar: Christoph Daum, Mircea Lucescu, Slaven Bilic ve Jose Mourinho.