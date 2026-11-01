Trend Galeri Trend Spor Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililerde Thomas Reis'in muhtemel 11 tercihi ortaya çıktı. Peki Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 31.10.2026 22:48 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 07:07
Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kritik müsabaka Papara Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak.

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR 19 PUANDA

Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 19 puan toplama başarısı gösterdi.

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ise şu ana kadar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 8 puanı hanesine yazdırdı.

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIRTINA'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Franculino Dju ile Aral Şimşir, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK'NIN MUHTEMEL 11'İ

Gaziantep FK'nın Trabzonspor deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Ataberk Dadakdeniz, Perez, Efe Sarıkaya, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna, Maxim, Camara, Kozlowski, Sorescu, Halil Dervişoğlu.

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki müsabaka 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşması beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #THOMAS REİS #TRABZONSPOR #GAZİANTEP FK