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Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Thomas Reis’ten zorunlu değişim! Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililerde Thomas Reis'in muhtemel 11 tercihi ortaya çıktı. Peki Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.10.2026 22:48
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 07:07