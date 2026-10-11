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Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

Ajax forması giyen Tolu Arokodare, NEC Nijmegen maçının ardından dikkat çeken bir itirafta bulundu. Tolu Arokodare, Victor Osimhen ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 17:44
Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

Hollanda Eredivisie'da Ajax ile NEC Nijmegen arasındaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

Ajax'ı NEC Nijmegen karşısında öne geçiren golü Tolu Arokodare kaydetmişti.

Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

Tolu Arokodare müsabakanın ardından gol sevincinin perde arkasını anlattı.

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Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

"MUTLAKA KAZANMALIYDIK"

Beraberlik nedeniyle golünün bir önemi olmadığını belirten Tolu Arokodare, "Evimizde mutlaka kazanmalıydık. Kazansaydık golümün tadını çıkarabilirdim. Şu anda bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

Tolu Arokodare, NEC Nijmegen maçında attığı golden sonra takım arkadaşı Kasper Dolberg'in formasını havaya kaldırdı.

Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

Kasper Dolberg kısa süre önce ağır bir sakatlık geçirmişti.

Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

FİKRİN SAHİBİ OSIMHEN

Tolu Arokodare, Kasper Dolberg'in formasını havaya kaldırdığı gol sevincinin perde arkasına dair şu sözleri dile getirdi:

Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

"Fikir Osimhen'den geldi. Geçen hafta milli takımdayken bana Dolberg için bir jest yapmam gerektiğini söylemişti. Dolberg çok iyi bir insan ve tam form yakalamışken sakatlanması üzücü. Ona moral vermek istedim."

Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

BU SEZON 9 GOLE ETKİ ETTİ

Tolu Arokodare, bu sezon Ajax'ta 10 maça çıktı ve 7 gol ile 2 asist üretti.

Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

Ajax'ta kiralık olarak forma giyen Tolu Arokodare'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi de yer alıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #AJAX