Tolu Arokodare’den Victor Osimhen itirafı! ‘Jest yapmam gerektiğini söylemişti’

Hollanda Eredivisie'da Ajax ile NEC Nijmegen arasındaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona ermişti. Ajax'ı NEC Nijmegen karşısında öne geçiren golü Tolu Arokodare kaydetmişti. Tolu Arokodare müsabakanın ardından gol sevincinin perde arkasını anlattı. 'MUTLAKA KAZANMALIYDIK' Beraberlik nedeniyle golünün bir önemi olmadığını belirten Tolu Arokodare, 'Evimizde mutlaka kazanmalıydık. Kazansaydık golümün tadını çıkarabilirdim. Şu anda bir önemi yok' ifadelerini kullandı. Tolu Arokodare, NEC Nijmegen maçında attığı golden sonra takım arkadaşı Kasper Dolberg'in formasını havaya kaldırdı. Kasper Dolberg kısa süre önce ağır bir sakatlık geçirmişti. FİKRİN SAHİBİ OSIMHEN Tolu Arokodare, Kasper Dolberg'in formasını havaya kaldırdığı gol sevincinin perde arkasına dair şu sözleri dile getirdi: 'Fikir Osimhen'den geldi. Geçen hafta milli takımdayken bana Dolberg için bir jest yapmam gerektiğini söylemişti. Dolberg çok iyi bir insan ve tam form yakalamışken sakatlanması üzücü. Ona moral vermek istedim.' BU SEZON 9 GOLE ETKİ ETTİ Tolu Arokodare, bu sezon Ajax'ta 10 maça çıktı ve 7 gol ile 2 asist üretti. Ajax'ta kiralık olarak forma giyen Tolu Arokodare'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi de yer alıyor.