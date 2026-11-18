"KULAKLARINIZDA BASKI HİSSEDİYORSUNUZ"

Bu atmosferi harika olarak nitelendiren Toni Kroos, "Ama orada gerçekten ciddi bir baskı oluşuyor. Sadece gürültü değil, kulaklarınızda baskı hissediyorsunuz. Gerçekten çok özel ve harika bir atmosfer" açıklamasını yaptı.