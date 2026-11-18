Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen Toni Kroos, futbol kariyerini 34 yaşında noktalamıştı. Dünyaca ünlü eski futbolcu, katıldığı bir YouTube programında Galatasaray ile ilgili konuştu. Alman efsanenin Galatasaray için kullandığı ifadeler ön plana çıktı. EN ETKİLENDİĞİ STATLARDAN Toni Kroos, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin en etkilendiği stadyumlar arasında gösterdi. Alman efsane, 'Ali Sami Yen stadı gerçekten kulakları sağır edecek kadar gürültülü' şeklinde konuştu. İlk dakika ile birlikte yaşanan atmosfere dair Toni Kroos, 'Özellikle ilk dakikalarda aralıksız ıslıklanıyorsunuz. İlk dakikalarda sanırım o zaman santrayı biz yapmıştık ve topu ilk kez kaybedene kadar aralıksız ıslıklanıyorsun. Neyse ki çok uzun sürmedi' ifadelerini kullandı. 'KULAKLARINIZDA BASKI HİSSEDİYORSUNUZ' Bu atmosferi harika olarak nitelendiren Toni Kroos, 'Ama orada gerçekten ciddi bir baskı oluşuyor. Sadece gürültü değil, kulaklarınızda baskı hissediyorsunuz. Gerçekten çok özel ve harika bir atmosfer' açıklamasını yaptı. G.SARAY'A 2 KEZ RAKİP OLDU Toni Kroos, Galatasaray'a profesyonel kariyeri boyunca 2 kez rakip oldu. 36 yaşındaki eski futbolcu, kariyerinde 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası kazandı. Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nda ise toplam 114 kez süre aldı.