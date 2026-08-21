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Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! 'Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil'
Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! "Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil"
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferençvaroş'a evinde 1-0 mağlup oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk ve İskender Günen karşılaşmayı değerlendirirken, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 23:38
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 07:04