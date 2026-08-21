Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! "Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil"

"İKİNCİ DAHA ÜRETKEN BİR YAPI ÇIKTI"

İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişiklikleriyle ilk devreye göre çok daha farklı ve üretken bir yapı ortaya çıktı. Malinovskyi'nin merkeze attığı top dağıtımı ve her iki kenardan da yapılan atak girişimlerinde Onuachu'nun direkten dönen topundan başka birçok gol pozisyonu var.