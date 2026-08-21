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Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! "Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferençvaroş'a evinde 1-0 mağlup oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk ve İskender Günen karşılaşmayı değerlendirirken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.08.2026 23:38 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 07:04
Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

Trabzonspor, Avrupa perdesini ATV ekranlarında açtı. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Ferençvaroş'u konuk etti.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

Bordo-mavililer, rakibine 17. dakika yediği golle 1-0 kaybederek, turu Macaristan'a bıraktı. SABAH Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk ve İskender Günen, karşılaşmayı kaleme aldı.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

BÜLENT TİMURLENK: "TEKKE'NİN OYUN TERCİHLERİ..."

Bazen stada gelmiş ama maça gelmemişsindir. Trabzonspor ilk yarıda hem Fatih Tekke'nin hem de oyun tercihleri ile sahada vardı ama yoktu. Sakatlar, yapılacak transferler derken elinizde Salah gibi bir dünya yıldızı da olsa bu orta saha ikilisi ile maça çıktığınızda Avrupa kupaları seviyesinde işiniz zordur

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Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

"YAP-BOZU DEVAM EDİYOR"

Elbette her zaman Hamsik-Bakasetas ikilisi yakalayamazsınız. Ancak Kasımpaşa beraberliği sonrası söylediğim gibi Fatih Tekke'nin yap-bozu devam ediyor. Malinovskyi'yi kenarda bırakmak hata. Bouchouari yetenekli ama çok yumuşak.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

Onuachu'nun da sezona güçsüz başladığının altını çizmek lazım. Salah yeni evinde, taraftarının önünde çabaladı. Elinden geleni yaptı ama futbol bir takım oyunu. Aldığınız pasın da verdiğiniz pasın da pozitife dönmesi lazım. 2. yarıda Trabzonspor fırsatlar yakaladı mı? Evet. Gol olsa maçı çevirebilir miydi? Evet! Ama 90 dakikanın fotoğrafında eksikleri çok, hazır olmayan bir "Fırtına" izledik.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

"İNŞALLAH OYUNA DA SİRAYET EDER"

Doğrusunu söylersem Budapeşte'de Tekke'nin takımının işi zor. Salah'ın transfer duyurusu, Liverpool'un neşe ve moral kaynağı Kearney'nin oynadığı filmlerle sosyal medya ekibinin ortaya koyduğu performansı ayakta alkışlıyorum. Yaratıcılıkları ve bu transferi Trabzonspor adına tüm dünyaya duyururken ki kaliteli işler inşallah Tekke'nin takımının oyununa da sirayet eder.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

İSKENDER GÜNEN: "ORTA ALAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIR"

Maçı iki ayrı devre olarak yorumlamak gerekmekte. Fatih Tekke ilk yarıda çift forvetli, oldukça fizikli ve direkt bir hücum hattıyla maça çıktı. Böyle bir sistemde orta alan oyuncularının performansları büyük önem taşır.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

Ferencvaros çoğu zaman 3'lü orta saha ile üstüne geldiğinde öndeki oyuncuların geri dönüşlerinde zaaf yaşadıklarını gördük. Yenilen golde ise savunmanın yerleşme hatası büyüktü.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

İlk yarı hücumda her şey Salah'ın ayaklarına bağlanmış. Sol kenar hemen hemen hiç yok. Onana'nın uzun topunda Salah ile girilen gol pozisyonundan başka üretkenlik yoktu.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

"İKİNCİ DAHA ÜRETKEN BİR YAPI ÇIKTI"

İkinci yarı ise yapılan oyuncu değişiklikleriyle ilk devreye göre çok daha farklı ve üretken bir yapı ortaya çıktı. Malinovskyi'nin merkeze attığı top dağıtımı ve her iki kenardan da yapılan atak girişimlerinde Onuachu'nun direkten dönen topundan başka birçok gol pozisyonu var.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

"SONUÇ KARAMSARLIĞA SOKMASIN"

Sonuç doğaldır ki büyük bir hayal kırıklığı. Fakat ikinci yarıdaki dominasyon ve hırs, geleceğe dair umutlar veriyor. Alınan bu sonuç kimseyi karamsarlığa sokmasın. Trabzonspor bu turu geçebilecek güçte. Yeter ki eksikler görünüp gerekli hamleler yapılsın.

Trabzonspor-Ferençvaroş maçı sonrası çarpıcı yorumlar! Karamsarlığa gerek yok, tur uzak değil

Ayrıca her şeyi Salah'tan beklemek de doğru değil, hücumda çeşitliliği artırmak lazım. Nwaiwu'nun son dakikada gereksiz yaptığı hareket ve gördüğü kırmız kartın ise profesyonellikle uzaktan yakından ilgisi yok.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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