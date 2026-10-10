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Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer, maçın ilk yarısında gösterdiği performansla 36 sene sonra bir ilke imza attı.

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Giriş Tarihi: 10.10.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 17:07
Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısında gösterilen performans ön plana çıktı.

Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

MUCI SAHNEYE ÇIKTI

28. dakikada Trabzonspor'un organize gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında Ernest Muçi fileleri havalandırdı.

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Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

Trabzonspor'da Ernest Muçi bu sezon 2. kez gol atma başarısı gösterdi.

Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

NWAIWU AĞLARI SARSTI

Trabzonspor'un 38. dakikada kullandığı köşe vuruşu sonrası Muçi'nin şutunda kaleci Okan Kocuk gol izni vermedi. Dönen topta Nwaiwu sahneye çıktı.

Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Nwaiwu bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol attı.

Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

DJU FARKI ÜÇE ÇIKARDI

Trabzonspor maçın 40. dakikasında Franculino Dju'nun attığı golle farkı üçe çıkardı.

Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

Farnculino Dju, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

SALAH'TAN ASİST KATKISI

Trabzonspor'u yıldızı Muhammed Salah, Dju'nun golünde asisti yaptı ve bu sezon 4. kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

ÜST ÜSTE İKİ MAÇ

Trabzonspor, Süper Lig'de üst üste ikinci maçta ilk yarıda 3 gol buldu.

Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

Galatasaray ve Samsunspor maçlarının ilk yarısında 3'er gol atan bordo-mavililer, Ekim 1990'dan sonra ilk kez bu başarıyı tekrarladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #SAMSUNSPOR #TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH #FRANCULİNO DJU #ERNEST MUÇİ