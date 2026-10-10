Trabzonspor fırtına gibi başladı! 36 sene sonra bir ilk yaşandı

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısında gösterilen performans ön plana çıktı. MUCI SAHNEYE ÇIKTI 28. dakikada Trabzonspor'un organize gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında Ernest Muçi fileleri havalandırdı. Trabzonspor'da Ernest Muçi bu sezon 2. kez gol atma başarısı gösterdi. NWAIWU AĞLARI SARSTI Trabzonspor'un 38. dakikada kullandığı köşe vuruşu sonrası Muçi'nin şutunda kaleci Okan Kocuk gol izni vermedi. Dönen topta Nwaiwu sahneye çıktı. Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Nwaiwu bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol attı. DJU FARKI ÜÇE ÇIKARDI Trabzonspor maçın 40. dakikasında Franculino Dju'nun attığı golle farkı üçe çıkardı. Farnculino Dju, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 2. kez rakip fileleri havalandırdı. SALAH'TAN ASİST KATKISI Trabzonspor'u yıldızı Muhammed Salah, Dju'nun golünde asisti yaptı ve bu sezon 4. kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. ÜST ÜSTE İKİ MAÇ Trabzonspor, Süper Lig'de üst üste ikinci maçta ilk yarıda 3 gol buldu. Galatasaray ve Samsunspor maçlarının ilk yarısında 3'er gol atan bordo-mavililer, Ekim 1990'dan sonra ilk kez bu başarıyı tekrarladı.