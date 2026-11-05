Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 57. dakikasında yaşananlar ön plana çıktı. Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Ernest Muçi geçti. ONUACHU YERDE KALDI Trabzonspor'da Paul Onuachu kafa vuruşunu yapmaya hazırlanırken rakibinin arkadan kendisine yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Maçın Estonyalı hakemi bu pozisyonda oyunu devam ettirdi. Trabzonspor cephesi ise penaltı itirazlarında bulundu. VAR'I DİNLEDİ AMA... Oyun durduktan sonra Trabzonspor tribünleri ıslıklarla hakeme tepki gösterdi. Maçın hakemi bir süre VAR ile iletişim kurdu. VAR'dan herhangi bir tavsiye gelmeyince hakem oyunu devam ettirdi. Trabzonspor – Freiburg maçında yaşanan bu pozisyon sosyal medyada çok tartışıldı.