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Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Freiburg ile karşı karşıya geldi. Maçın 57. dakikasında yaşanan pozisyonda Trabzonspor penaltı bekledi ancak hakemin kararı tepki çekti.

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Giriş Tarihi: 05.11.2026 22:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 22:07
Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg ile kozlarını paylaştı.

Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

Karşılaşmanın 57. dakikasında yaşananlar ön plana çıktı.

Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Ernest Muçi geçti.

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Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

ONUACHU YERDE KALDI

Trabzonspor'da Paul Onuachu kafa vuruşunu yapmaya hazırlanırken rakibinin arkadan kendisine yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı.

Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

Maçın Estonyalı hakemi bu pozisyonda oyunu devam ettirdi.

Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

Trabzonspor cephesi ise penaltı itirazlarında bulundu.

Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

VAR'I DİNLEDİ AMA…

Oyun durduktan sonra Trabzonspor tribünleri ıslıklarla hakeme tepki gösterdi.

Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

Maçın hakemi bir süre VAR ile iletişim kurdu.

Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

VAR'dan herhangi bir tavsiye gelmeyince hakem oyunu devam ettirdi.

Trabzonspor – Freiburg maçında skandal karar! VAR devreye girmedi

Trabzonspor – Freiburg maçında yaşanan bu pozisyon sosyal medyada çok tartışıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #TRABZONSPOR #FREİBURG