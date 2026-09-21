Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları

Amedspor - Beşiktaş maçında siyah-beyazlılar lehine verilen penaltı kararındaki hakem konuşmaları ise bu şekilde…

VAR: Sahada inceleme öneriyorum elle oynama nedeniyle bir potansiyel penaltı için.

VAR: Kol vücutta. Burada kolun vücuda yapışık olduğunu görebilirsin. Ve sonra oyuncu vücudunu büyütüyor.

Ali Şansalan: Tamam, tamam.

VAR: Oyuncu kolunu dışarı çıkarıyor. Topa dokunmak için.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.

VAR: Evet, ekstra hareket var.