Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları

Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları

Süper Lig'de 6. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor - Beşiktaş, Trabzonspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

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Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 20:07
Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları

Süper Lig'de 6. hafta maçları oynandı. Oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan pozisyonlardaki hakem konuşmaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları

TFF tarafından yayınlanan kayıtlarda Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının hakem konuşmaları da yer aldı.

Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları

Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu'nun Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü pozisyonun hakem konuşmaları şu şekilde…

VAR: Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için.

VAR: Temas noktasını göstereceksin. Bacağın gelişi, açıkça dize doğru.

Batuhan Kolak: Tamam. Tamam teması gördüm.

Batuhan Kolak: Kırmızı kart, 18 numara.

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Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları

İşte Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki maçta sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararında yer alan hakem konuşmaları…

VAR: VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Hücumcu topla oynuyor. Savunmacı topuğuna basıyor.

Kadir Sağlam: Tamam gördüm.

VAR: Disiplin kararı, ne düşünüyorsun?

Kadir Sağlam: Penaltı vereceğim, kart yok.

Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları

Amedspor - Beşiktaş maçında siyah-beyazlılar lehine verilen penaltı kararındaki hakem konuşmaları ise bu şekilde…

VAR: Sahada inceleme öneriyorum elle oynama nedeniyle bir potansiyel penaltı için.

VAR: Kol vücutta. Burada kolun vücuda yapışık olduğunu görebilirsin. Ve sonra oyuncu vücudunu büyütüyor.

Ali Şansalan: Tamam, tamam.

VAR: Oyuncu kolunu dışarı çıkarıyor. Topa dokunmak için.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.

VAR: Evet, ekstra hareket var.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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