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Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları
Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yayınlandı! İşte hakem konuşmaları
Süper Lig'de 6. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor - Beşiktaş, Trabzonspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:40
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 20:07