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Trabzonspor-Galatasaray derbisi için olay yorum! 'Yenilse de kimse yarıştan kopmaz'
Trabzonspor-Galatasaray derbisi için olay yorum! "Yenilse de kimse yarıştan kopmaz"
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye tanıklık edecek. Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Dev randevu öncesinde, SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen ile Levent Tüzemen, müsabakayı mercek altına aldı. İşte yazarları sözleri...
Giriş Tarihi: 18.09.2026 23:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 07:06