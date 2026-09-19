Trabzonspor-Galatasaray derbisi için olay yorum! "Yenilse de kimse yarıştan kopmaz"

Trabzonspor ilk 15 dakikalarda ligde en çok gol bulan takım! G.Saray ise ön alanda en çok top kazanan ekip! Başlangıç formasyonu nasıl olur?

TÜZEMEN: G.Saray'ın "Baskın basanındır" anlayışı ile Trabzon'a oyunun başında mutlaka ön alan presi yapacağını düşünüyorum. Trabzon'un nasıl oynayacağını Reis'in düşüncesi belirleyecek. Okan hoca planından taviz vermez ama Reis'in oyun planını merak ediyorum. G.Saray'ın üzerine gidecek mi; yoksa önce karşılayıp hızlı hücumlarla pozisyon mu arayacak.