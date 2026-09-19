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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 19.09.2026 00:14 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 07:06
Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kritik bir müsabaka oynanacak. Trabzonspor ile Galatasaray dev randevuda kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Galatasaray, saat 20:00'de Papara Park'ta oynanacak mücadelede karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MAÇ HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

LİGDE KAÇINCI SIRADALAR?

Galatasaray, 5 haftanın ardından 13 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Trabzonspor ise aynı haftayı 7 puanla tamamladı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

THOMAS REIS İLK PEŞİNDE

Thomas Reis, Samsunspor'un başındayken Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 3 maça çıkarken hepsinden boynu bükük ayrıldı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Alman hoca, en son görev yaptığı Bulgaristan'ın Ludogorets takımında ise hiç mağlup olmadı. Ligde 9 müsabakada 7 galibiyet elde etmeyi başardı. Sadece iki karşılaşmada berabere kaldı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

OKAN BURUK DERBİLERDE TUTULMUYOR

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 3 büyük takıma karşı Süper Lig'de 8'er kez kozlarını paylaştı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet, 3 beraber lik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş müsabakalarında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alırken Trabzonspor maçlarında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

SON 10 MAÇTA ÜSTÜNLÜK ASLAN'DA

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı bu süreçte 7 galibiyet aldı, sadece 1 kez mağlup oldu.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic (Cenk), Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Franculino

Galatasaray XI: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Batrakov, Leao, Yunus, Deniz

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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