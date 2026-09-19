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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da muhtemel 11'i belli oldu. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 00:14
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 07:06