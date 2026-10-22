Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Hearts ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takım, maçın 14. dakikasında penaltı bekledi. VAR'ı dinleyen hakem oyunu devam ettirdi. İşte penaltının verilmeme sebebi...

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Giriş Tarihi: 22.10.2026 20:45 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 21:12
Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Hearts ile karşılaşıyor.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

FOLCARELLİ, 174 GÜN SONRA

Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

Bordo-mavili takımda Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

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Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

En son geçen sezon 2 Mayıs'ta Göztepe ile ligin bitimine iki hafta kala oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Folcarelli, 174 gün sonra yeniden 11'de görev aldı.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

TARAFTAR, STADI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

Bu arada İskoç taraftarlar da misafir taraftar tribününün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

MAÇTA PENALTI İTİRAZI!

Trabzonspor'da Muhammed Salah sağdan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunu içeri ortaladı.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

Hearts takımında Altena topu karşıladı. Bordo-mavili futbolcular, Altena'nın topu eliyle karşıladığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

Hakem Lawrence Visser, yaklaşık 4 dakika VAR'ı dinledi. Daha sonra kaptanları yanına çağıran hakem, penaltının ofsayt gerekçesiyle verilmediğini iki isme anlattı.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

TRABZONSPOR 30. DAKİKADA PENALTI KAZANDI

Bu pozisyondan yaklaşık 15 dakika sonra bordo-mavili takım penaltı kazandı. 30. dakikada Magnusson'un ceza sahası içinde Franculino'ya yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

MUHAMMED SALAH YİNE ATTI

Penaltıda topun başına geçen Muhammed Salah, takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...

Mısırlı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 10. golünü kaydetti. Salah ayrıca 5 de asist yaptı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör