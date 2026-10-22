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Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...
Trabzonspor – Hearts maçında penaltı itirazı! Hakem kaptanlara anlattı! İşte verilmeme sebebi...
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Hearts ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takım, maçın 14. dakikasında penaltı bekledi. VAR'ı dinleyen hakem oyunu devam ettirdi. İşte penaltının verilmeme sebebi...
Giriş Tarihi: 22.10.2026 20:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 21:12