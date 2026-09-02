Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Bülent Timurlenk: Bu şartlarda Trabzonspor'da yerli teknik adam ihtimalini zor görüyorum. Yabancı kim olur bilemem ama sezon başı planlamasını, hazırlık kampını yaptığınız hoca ile daha ligin üçüncü haftasında yolların ayrılmış olması kâbus gibi bir başlangıçtır.