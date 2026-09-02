Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililerde yaşanan çarpıcı gelişmeyi SABAH Spor yazarları mercek altına aldı. SABAH Spor'un duayen isimleri Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Trabzonspor'da yaşanan ayrılıkla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Öte yandan Levent Tüzemen, Muhammed Salah'tan bir görüş alınması gerektiğini dile getirdi. Murat Özbostan: Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bu gelişme için ne dersiniz? Bülent Timurlenk: Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin takıma verdiği emeklerin ardından biraz daha sabırlı olmasını dilerdim. Futbolda başarı üç günde gelmiyor. 'AYNI BASKININ ALTINDA...' Bülent Timurlenk: Üzerinde baskı da olduğu doğrudur. Ama kendisinden sonra çalışanlar da aynı baskının altında başarılı olmaya çalışacak. Bülent Timurlenk: Bu şartlarda Trabzonspor'da yerli teknik adam ihtimalini zor görüyorum. Yabancı kim olur bilemem ama sezon başı planlamasını, hazırlık kampını yaptığınız hoca ile daha ligin üçüncü haftasında yolların ayrılmış olması kâbus gibi bir başlangıçtır. 'SALAH'TAN BİR GÖRÜŞ ALINMALI' Levent Tüzemen: Motivasyonu eksilmiş, Fatih Tekke'nin bu ayrılık kararına saygı duymak gerekir. Yeni teknik adam konusunda bence takımın önemli ismi Salah'tan bir görüş alınmalıdır. Levent Tüzemen: Belki de Mısır Milli Takımı'nın hocası Hossam Hassan çözüm olur! Bu bir fikir tabii. Eğer yönetim kararı kendi vermek isterse Beşiktaş'ın hocası Italiano gibi bir isim Trabzon'a gelmeli. Ömer Üründül: Şu anda Trabzonspor için yeni hoca yabancı mı yoksa yerli mi tartışmasını yapamam. Ama yabancı hocanın da ülke futbolunu tanımaması bir handikap olabilir.