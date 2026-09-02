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Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül ayrılık kararını değerlendirdi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 01.09.2026 22:26 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:11
Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililerde yaşanan çarpıcı gelişmeyi SABAH Spor yazarları mercek altına aldı.

Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

SABAH Spor'un duayen isimleri Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Trabzonspor'da yaşanan ayrılıkla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Öte yandan Levent Tüzemen, Muhammed Salah'tan bir görüş alınması gerektiğini dile getirdi.

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Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Murat Özbostan: Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bu gelişme için ne dersiniz?

Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Bülent Timurlenk: Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin takıma verdiği emeklerin ardından biraz daha sabırlı olmasını dilerdim. Futbolda başarı üç günde gelmiyor.

Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

"AYNI BASKININ ALTINDA..."

Bülent Timurlenk: Üzerinde baskı da olduğu doğrudur. Ama kendisinden sonra çalışanlar da aynı baskının altında başarılı olmaya çalışacak.

Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Bülent Timurlenk: Bu şartlarda Trabzonspor'da yerli teknik adam ihtimalini zor görüyorum. Yabancı kim olur bilemem ama sezon başı planlamasını, hazırlık kampını yaptığınız hoca ile daha ligin üçüncü haftasında yolların ayrılmış olması kâbus gibi bir başlangıçtır.

Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

"SALAH'TAN BİR GÖRÜŞ ALINMALI"

Levent Tüzemen: Motivasyonu eksilmiş, Fatih Tekke'nin bu ayrılık kararına saygı duymak gerekir. Yeni teknik adam konusunda bence takımın önemli ismi Salah'tan bir görüş alınmalıdır.

Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Levent Tüzemen: Belki de Mısır Milli Takımı'nın hocası Hossam Hassan çözüm olur! Bu bir fikir tabii. Eğer yönetim kararı kendi vermek isterse Beşiktaş'ın hocası Italiano gibi bir isim Trabzon'a gelmeli.

Trabzonspor için teknik direktör önerisi! ‘Salah’tan bir görüş alınmalı’

Ömer Üründül: Şu anda Trabzonspor için yeni hoca yabancı mı yoksa yerli mi tartışmasını yapamam. Ama yabancı hocanın da ülke futbolunu tanımaması bir handikap olabilir.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH #LEVENT TÜZEMEN #BÜLENT TİMURLENK #ÖMER ÜRÜNDÜL #SABAH SPOR