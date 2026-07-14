Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Christ Oulai'nin geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan Christ Oulai için Fiorentina ile anlaşma sağladı. Trabzonspor ile Fiorentina arasındaki görüşmelerde el sıkışıldı. İki kulüp arasında transfer için yazışmaların tamamlandığı aktarıldı. DEV BONSERVİS GELİRİ Trabzonspor'da Christ Oulai'nin transferinin 30 milyon euroya gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. 20 yaşındaki orta saha, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıktı. Christ Ouai, Trabzonspor'da 31 maçta 2 gol ile 4 asistlik performans sergiledi. Christ Oulai'nin güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor. 5.5 MİLYON EUROYA İMZA ATMIŞTI Trabzonspor, geçtiğimiz sezon başında Christ Oulai için 5 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti. 20 yaşındaki oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 13 kez şans buldu.