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Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

Trabzonspor, Christ Oulai'nin transferi konusunda Fiorentina ile anlaşma sağladı. Bordo-mavililerin elde edeceği bonservis geliri dudak uçuklattı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 14.07.2026 20:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 20:57
Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Christ Oulai'nin geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

Bordo-mavililer, Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan Christ Oulai için Fiorentina ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

Trabzonspor ile Fiorentina arasındaki görüşmelerde el sıkışıldı.

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Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

İki kulüp arasında transfer için yazışmaların tamamlandığı aktarıldı.

Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

DEV BONSERVİS GELİRİ

Trabzonspor'da Christ Oulai'nin transferinin 30 milyon euroya gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

20 yaşındaki orta saha, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıktı.

Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

Christ Ouai, Trabzonspor'da 31 maçta 2 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

Christ Oulai'nin güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

5.5 MİLYON EUROYA İMZA ATMIŞTI

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon başında Christ Oulai için 5 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Trabzonspor ile Fiorentina anlaştı! Christ Oulai için dev bonservis

20 yaşındaki oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 13 kez şans buldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #FİORENTİNA #CHRİST OULAİ