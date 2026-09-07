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Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde farka koştu. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında 5-0'lık net skorla kazandı. Trabzonspor'un farklı zaferini SABAH Spor yazarları İskender Günen ile Mustafa Çulcu değerlendirdi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 06.09.2026 23:40 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 07:07
Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği karşısında 5-0'lık galibiyete imza attı. Bordo-mavili takımın farklı zaferini SABAH Spor yazarları mercek altına aldı. İşte Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı ile ilgili İskender Günen ve Mustafa Çulcu'nun değerlendirmeleri…

Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

İSKENDER GÜNEN: ARAL GECENİN PARLAYAN YILDIZIYDI

Çalkantılarla dolu bir haftanın ardından Gençlerbirliği maçı büyük önem taşımaktaydı. Sahada arzulu, coşkulu ve tempolu bir Trabzonspor vardı.

Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

Sezon başında beri yazdık çizdik. Kenardan Onuachu'ya gerekli pasların gelmesi gerektiğini söyledik. Yani hücumda kenar organizasyonlarının Trabzonspor için ne kadar önemli olduğu gerçeği, bu maçta bir kez daha görüldü. Sol kanatta müsabakanın başından itibaren çok etkili performans ortaya koyan Aral'ın adrese teslim ortasında Onuachu, takımını öne geçirdi.

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Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

Erken golün verdiği moral ve öz güvenle yapılan baskı sonucunda kazanılan penaltıda, Salah ile ikinci gol atıldı. Sağ kanatta Pina ve Salah'ın yakaladığı müthiş oyun ve Pina'nın getirdiği topu, Onuachu ağlara yolladı.

Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

3-0'dan sonra orta sahaların çabuk geçildiği, zaman zaman G.Birliği'nin de pozisyona girdiği anlar vardı. Bordo-mavililerde Aral, Onuachu'ya yaptığı asistin yanında direkten dönen topu ve ürettiği tehlikelerle maçın en parlak ismi oldu. Ancak Aral'a uyarı yapmak gerekiyor. Hücumda ne kadar etkiliyse, rakip ataklarda sol bek Mustafa'ya yardıma gelmeli.

Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

Sağ kulvarda ise Pina ve Salah ikilisinin birbirini tamamlayan hareketliliği savunmayı felç etti. Salah'ın pasında Muçi ile dördüncü ve yeni transfer Franculino ile 5'inci gol geldi. Trabzonspor; hücum hattındaki tüm aktörlerin tabelaya katkı vermesi sonucunda yüksek oyun arzusuyla taraftarına muazzam bir futbol akşamı yaşattı.

Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

MUSTAFA ÇULCU: NET PENALTIYI VEREMEDİ

Trabzonspor'da fırtınalı geçen günlerde göreve gelen Hüseyin Çimşir hoca, fark yaratmak adına bir dokunuş yapmalıydı ama o 3 dokunuş yaptı. Ligde bu maça kadar bir kez 11'de yer alan Pina ve Aral ile ve bu sezon as kadroda hiç yer almayan Ozan ile başladı.

Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

Dağınık Gençlerbirliği savunması karşısında kanatlardan çok etkili gelen Aral ve Pina, yaptıkları asistlerle buna olumlu cevap verdi. Ozan ise Fabinho'nun yanında oyuna iyi başladı. Uzun süredir gol atamayan Onuachu, iki golle döndü, morallendi. Penaltıyı Salah'a bırakması çok kıymetliydi, sakatlanıp çıkması şanssızlıktı.

Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

22 dakikada atılan 3 golle çözülen oyunda Trabzonspor'un pozisyon vermesi sorgulanmalı. Trabzon'un yeni transferi Franculino Dju oyuna girdiği gibi yakaladığı pozisyonda vuruşu iyi yapsa golle başlayacaktı. O olmadı, ikinci devrede fırsatı gole çevirdi.

Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

Lider oyuncu Salah'ı izlemek ayrı bir keyif. Farklı galibiyet, Trabzon'a ilaç gibi geldi. Çağdaş Altay, 3'te Diabate'ye gösterdiği sarı kart ne derece doğru ise 45+2'de Aral'ı durduran ve büyük bir avantajı kesen Traore'ye göstermediği sarı kart o derece yanlıştı.

Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

Hakemliğinde kaliteyi yakalamak ve gelişmek istiyorsa bu iki kararı tekrar tekrar izlemeli. Trabzon'un penaltısını sahada kendisinin vermesini beklerdim. Önü açık ve görüyor, Nwaiwu topa vurdu, Fıratcan da ona vurdu. Kolay çözülecek net bir penaltıydı, VAR müdahalesiyle verdi. 80'de Metehan'a Thalisson'un hareketi net penaltıydı, veremediler. 4 haftada 3 maç yapan Çağdaş Altay adına iyi performans. Bu maçın farklı bitmesi hakem için büyük avantaj oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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