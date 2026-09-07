Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’

MUSTAFA ÇULCU: NET PENALTIYI VEREMEDİ

Trabzonspor'da fırtınalı geçen günlerde göreve gelen Hüseyin Çimşir hoca, fark yaratmak adına bir dokunuş yapmalıydı ama o 3 dokunuş yaptı. Ligde bu maça kadar bir kez 11'de yer alan Pina ve Aral ile ve bu sezon as kadroda hiç yer almayan Ozan ile başladı.