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Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’
Trabzonspor maçı sonrası Onuachu vurgusu! ‘Lider oyuncu Salah’ı izlemek ayrı bir keyif’
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde farka koştu. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında 5-0'lık net skorla kazandı. Trabzonspor'un farklı zaferini SABAH Spor yazarları İskender Günen ile Mustafa Çulcu değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 06.09.2026 23:40
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 07:07