Trabzonspor Thomas Reis’i açıkladı! İşte sözleşme şartları...

Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Thomas Reis ile 2 (İki) futbol sezonu için anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Teknik Direktöre; 2026-27 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR ve 2027-28 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."