Trabzonspor Thomas Reis’i açıkladı! İşte sözleşme şartları...

Trabzonspor, Thomas Reis'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Thomas Reis' ifadeleri kullanıldı. Alman teknik adam için saat 15.45'te imza töreni düzenleneceği açıklandı. Açıklamada 'Teknik Direktörümüz Thomas Reis için saat 15.45'te Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla Papara Park'ta imza töreni düzenlenecektir.' denildi. MALİYETİ BELLİ OLDU Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Teknik Direktör Sayın Thomas Reis'in Kulübümüze transferi konusunda Ludogorets Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ludogorets Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 900.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Thomas Reis ile 2 (İki) futbol sezonu için anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Teknik Direktöre; 2026-27 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR ve 2027-28 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.' EKİBİ BELLİ OLDU Thomas Reis, Ludogorets'te beraber çalıştığı, güvendiği iki ismi de yanında getirdi. 66 yaşındaki Hollandalı yardımcı antrenör Ton Lokhoff ve 39 yaşındaki Avusturyalı yardımcı antrenör Danijel Zenkovic, Reis'in ekibinde görev yapacak. Öte yandan Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Ergin Keleş ve Osman Kul da Thomas Reis'in oluşturduğu bu yeni teknik ekiple birlikte çalışmaya devam edecek. SAMSUN'DA NELER YAPTI? Türk futboluna 1 Temmuz 2024'te Samsunspor'la anlaşarak adım adan Reis, burada önemli işlere imza attı. 72 resmi karşılaşmada görev yaptı. Alman çalıştırıcı bu süreçte 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde ederek maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı. Reis'in Samsunspor dönemi Şubat 2026'da sona erdi. 2024-25 sezonunu 64 puanla 3. sırada tamamladı. Takımı Avrupa Ligi'ne taşıdı. Panathinaikos'a elenince gittikleri Konferans Ligi'nde son 16 play-off'u gördü. DİKİNE FUTBOL OYNATIYOR Alman teknik adam Thomas Reis, disiplinli futbol anlayışı, agresif presi ve dikine oyun felsefesiyle öne çıkan bir çalıştırıcı. 4 Ekim 1973 doğumlu Reis, teknik direktörlük kariyerinde özellikle Bochum, Schalke 04 ve Samsunspor dönemleriyle dikkat çekti. UEFA Pro Lisansı'na sahip olan tecrübeli teknik adamın tercih ettiği sistemler arasında hücum ağırlıklı 4-3-3 öne çıkıyor.