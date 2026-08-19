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Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

Trabzonspor'da Ferencvaros ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçı öncesi Muhammed Salah gelişmesi yaşandı. Mısırlı yıldız, Fatih Tekke ile görüştü.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 18.08.2026 21:26 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 07:07
Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da gözler dünya yıldızı Salah'a çevrildi.

Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

Bordo-mavili formayla ilk resmi sınavına Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında çıkan ve oyuna sonradan dahil olarak 32 dakika süre alan Mısırlı sağ kanat, Avrupa arenasında sahaya ilk düdükle birlikte çıkmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

SÜRENİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Teknik direktör Fatih Tekke ile bir araya gelen tecrübeli futbolcunun, fiziksel durumunun iyi olduğunu ve takıma daha fazla katkı vermek adına sahada kalacağı sürenin artırılmasının planlandığı öğrenildi.

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Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

Oyuncusunun hırsından ve antrenman temposundan oldukça memnun kalan Tekke'nin de kritik eşleşmede Salah'ın tecrübesinden faydalanmayı düşündüğü ve futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

İLK 11'DE OLMA İHTİMALİ HEYECANI ARTIRDI

Papara Park'ta taraftarı önünde avantajlı bir skor arayacak olan Karadeniz ekibinde, Salah'ın ilk 11'de yer alma ihtimalinin, heyecanı daha da artırdığı öğrenildi.

Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

Karşılaşmaya sadece Trabzonsporlu taraftarlar değil, turistler ve Mısır'dan gelen futbolseverler de yoğun ilgi gösteriyor.

Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

ATV'DEN YAYINLANACAK

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki kritik müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

34 yaşındaki yıldız, Trabzonspor ile 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı.

Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

KOMBİNE HEDEFİNE ULAŞILDI

Muhammed Salah'ın transferi sonrası Trabzonspor hedeflediği 25 bin kombine sayısına ulaşmıştı.

Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH #FATİH TEKKE #FERENCVAROS #UEFA AVRUPA LİGİ