Trabzonspor’a Muhammed Salah müjdesi! Fatih Tekke ile görüştü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da gözler dünya yıldızı Salah'a çevrildi. Bordo-mavili formayla ilk resmi sınavına Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında çıkan ve oyuna sonradan dahil olarak 32 dakika süre alan Mısırlı sağ kanat, Avrupa arenasında sahaya ilk düdükle birlikte çıkmaya hazırlanıyor. SÜRENİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR Teknik direktör Fatih Tekke ile bir araya gelen tecrübeli futbolcunun, fiziksel durumunun iyi olduğunu ve takıma daha fazla katkı vermek adına sahada kalacağı sürenin artırılmasının planlandığı öğrenildi. Oyuncusunun hırsından ve antrenman temposundan oldukça memnun kalan Tekke'nin de kritik eşleşmede Salah'ın tecrübesinden faydalanmayı düşündüğü ve futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürmeye sıcak baktığı kaydedildi. İLK 11'DE OLMA İHTİMALİ HEYECANI ARTIRDI Papara Park'ta taraftarı önünde avantajlı bir skor arayacak olan Karadeniz ekibinde, Salah'ın ilk 11'de yer alma ihtimalinin, heyecanı daha da artırdığı öğrenildi. Karşılaşmaya sadece Trabzonsporlu taraftarlar değil, turistler ve Mısır'dan gelen futbolseverler de yoğun ilgi gösteriyor. ATV'DEN YAYINLANACAK Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki kritik müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. 34 yaşındaki yıldız, Trabzonspor ile 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı. KOMBİNE HEDEFİNE ULAŞILDI Muhammed Salah'ın transferi sonrası Trabzonspor hedeflediği 25 bin kombine sayısına ulaşmıştı. Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkmıştı.