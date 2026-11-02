Trabzonspor’a övgü dolu sözler: “Kalite her zaman yolunu bulur!”

İlk yarının sonunda Savic, duran toptan golü attı. İkinci yarıda ise maçın en özel anlarından birine imza atan Muçi oldu. Mükemmel golle skoru 2-0 yaptı. Zorlanan, pas hatalarıyla boğuşan ve eksikleriyle sınanan Trabzonspor her şeye karşın 3 puanı aldı ve yoluna devam dedi. Oyun her zaman mükemmel olmayabilir ama kazanan akıl ve kalite her zaman yolunu bulur…"