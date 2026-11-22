Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibi karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü Ozan Tufan kaydetti. REIS'LE İNANILMAZ BAŞLANGIÇ Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 7. maçtan da galip ayrıldı. Bordo-mavililerde Thomas Reis, Süper Lig'de 7 maç üst üste kazanarak bunu başaran ilk yabancı teknik direktör oldu. EVİNDE KAYIPSIZ Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 6. karşılaşmayı kazandı. Opta'nın verilerine göre; Trabzonspor, 1984-1985 sezonundan bu yana ilk kez bir sezona 6'da 6 iç saha galibiyetiyle başladı. OZAN'DAN İLGİNÇ SERİ Ozan Tufan, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de attığı 7 golün 5'ini İstanbul takımlarının filelerine yolladı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı gol sevinci yaşadı. Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'de 12. haftayı ikinci sırada tamamladı.