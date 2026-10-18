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Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavili takımda, dev maç öncesi bir sakatlık daha yaşandı. İşte detaylar...

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YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 18.10.2026 18:55 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 18:57
Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor.

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Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

REİS İLE 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

FIRTINA'DA EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

MUSTAFA ESKİHELLAÇ DA YOK

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, Beşiktaş maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmana katılmadı.

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Mustafa Eskihallaç'ın Beşiktaş karşısında forması giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör