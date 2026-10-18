Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Beşiktaş maçında oynayamayacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak. Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor. REİS İLE 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı. Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. FIRTINA'DA EKSİKLER VAR Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemeyecek. MUSTAFA ESKİHELLAÇ DA YOK Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, Beşiktaş maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmana katılmadı. Mustafa Eskihallaç'ın Beşiktaş karşısında forması giymesi beklenmiyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.