İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Trabzonspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Arnavut basınından Telesport.al'da yer alan ve İtalyan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 25 yaşındaki oyuncuyu İtalyan ekibinin sahibi Friedkin Grubu'na Roma'nın eski yıldızı Muhammed Salah'ın önerdiği ileri sürüldü. JavaNews ise Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, başarılı futbolcuyu kadrosunda görmeyi istediğini ve Çizme temsilcisinin belirlenen 22 milyon Euro'luk bonservisi ödemeye hazır olduğunu yazdı. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Ernest Muçi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımının 9 golüne doğrudan katkı sağladı. Roma'nın ilgisinde Arnavut oyuncunun form grafiğinin belirleyici olduğu vurgulanıyor. TRABZONSPOR BIRAKMAK İSTEMİYOR Haberlerin detayında, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir gün önce katıldığı televizyon programında kulübe üç oyuncu için resmi teklif ulaştığını açıkladığı da hatırlatıldı. Ertuğrul Doğan, bu isimlerin kim olduğunu paylaşmazken, bordo-mavili yönetimin kış transfer döneminde kadro istikrarını bozmamak adına oyuncu satışına sıcak bakmadığı ifade ediliyor. NWAIWU KARARI BELLİ OLDU Trabzonspor'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Chibuike Nwaiwu için yönetim kararını verdi. Fulham'ın yanı sıra iki Premier Lig ekibinin daha takip ettiği genç savunmacı için gelen teklifler yeterli görülmedi. Ocak 2026'da Wolfsberger'den 5,5 milyon Euro'ya alınan Nwaiwu için yapılan 25 ve 28 milyon Euro seviyelerindeki teklifler geri çevrildi. Oyuncunun ocak ayında ayrılmasına izin verilmeyecek.