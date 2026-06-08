Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın Artem Dovbyk transferini bitirmek istediği öğrenildi. Roma'nın Ukraynalı yıldız için kararı belli oldu.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 07.06.2026 23:35 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 07:05
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bundan sonraki hamlesini Artem Dovbyk için yapacak.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

Bordo-mavili kulüp, golcü oyuncuyu geçmiş dönemlerde de renklerine bağlamak için yoğun mesai harcamış ancak transfer mutlu sonla bitmemişti.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

O dönem yönetimde asbaşkanlık görevini üstlenen Ertuğrul Doğan, şimdi kulübün bir numaralı ismi olarak, bu yarım kalan hikâyeyi tamamlamayı çok istiyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

SÜRE ALMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir sakatlık yaşayan Dovbyk bu nedenle 22 maç kaçırsa da sezonun bitimine iki hafta kala süre almayı başardı.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

Roma'nın, Girona'dan 41 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemediği öğrenildi.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

Dovbyk'ın Roma ile sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

5 GOLE DİREKT ETKİ

Artem Dovbyk, bu sezon Roma'da 18 maça çıktı ve 3 gol ile 2 asist üretti.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

28 yaşındaki golcü futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

DNIPRO'DA YETİŞTİ

Dnipro'da futbola başlayan Artem Dovbyk daha sonra Zaria Balti, Midtjylland, Sönderjyske ve Girona formaları giydi.

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

Ukrayna Milli Takımı'nda 41 kez şans bulan Artem Dovbyk, 11 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #ERTUĞRUL DOĞAN #ROMA