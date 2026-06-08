Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın hayali Artem Dovbyk!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bundan sonraki hamlesini Artem Dovbyk için yapacak. Bordo-mavili kulüp, golcü oyuncuyu geçmiş dönemlerde de renklerine bağlamak için yoğun mesai harcamış ancak transfer mutlu sonla bitmemişti. O dönem yönetimde asbaşkanlık görevini üstlenen Ertuğrul Doğan, şimdi kulübün bir numaralı ismi olarak, bu yarım kalan hikâyeyi tamamlamayı çok istiyor. SÜRE ALMAYA BAŞLADI Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir sakatlık yaşayan Dovbyk bu nedenle 22 maç kaçırsa da sezonun bitimine iki hafta kala süre almayı başardı. Roma'nın, Girona'dan 41 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemediği öğrenildi. Dovbyk'ın Roma ile sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. 5 GOLE DİREKT ETKİ Artem Dovbyk, bu sezon Roma'da 18 maça çıktı ve 3 gol ile 2 asist üretti. 28 yaşındaki golcü futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. DNIPRO'DA YETİŞTİ Dnipro'da futbola başlayan Artem Dovbyk daha sonra Zaria Balti, Midtjylland, Sönderjyske ve Girona formaları giydi. Ukrayna Milli Takımı'nda 41 kez şans bulan Artem Dovbyk, 11 gol sevinci yaşadı.