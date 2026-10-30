Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor'da Aral Şimşir ve Franculino Dju şoku yaşandı. Bordo-mavililer, Rizespor maçında sakatlanan Franculino Dju'nun durumunu açıkladı. Franculino Dju'nun Rizespor maçında sol uyluk arka bölümünde ağrı hissettiği belirtildi. Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülenmesinde uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ile ödem saptandığı aktarıldı. ARAL ŞİMŞİR'İN DURUMU Aral Şimşir'in antrenman sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hissettiği kaydedildi. Aral Şimşir'in yapılan MR görüntülenmesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edildiği vurgulandı. Trabzonspor, Franculino Dju ile Aral Şimşir'in tedavisine sağlık ekibinin başladığını açıkladı. DJU'DAN 10 GOLE KATKI Franculino Dju, Trabzonspor'da 8 maça çıktı ve 7 gol ile 3 asist üretti. 24 yaşındaki Aral Şimşir, Trabzonspor'da 13 kez süre aldı ve 1 gol ile 1 asitlik performans gösterdi.