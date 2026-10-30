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Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

Trabzonspor, Aral Şimşir ve Franculino Dju'nun sakatlandığını açıkladı. İki oyuncunun durumu netlik kazandı.

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SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 30.10.2026 19:28
Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor'da Aral Şimşir ve Franculino Dju şoku yaşandı.

Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

Bordo-mavililer, Rizespor maçında sakatlanan Franculino Dju'nun durumunu açıkladı.

Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

Franculino Dju'nun Rizespor maçında sol uyluk arka bölümünde ağrı hissettiği belirtildi.

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Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülenmesinde uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ile ödem saptandığı aktarıldı.

Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

ARAL ŞİMŞİR'İN DURUMU

Aral Şimşir'in antrenman sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hissettiği kaydedildi.

Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

Aral Şimşir'in yapılan MR görüntülenmesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edildiği vurgulandı.

Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

Trabzonspor, Franculino Dju ile Aral Şimşir'in tedavisine sağlık ekibinin başladığını açıkladı.

Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

DJU'DAN 10 GOLE KATKI

Franculino Dju, Trabzonspor'da 8 maça çıktı ve 7 gol ile 3 asist üretti.

Trabzonspor’da Franculino Dju ve Aral Şimşir şoku! Durumları belli oldu

24 yaşındaki Aral Şimşir, Trabzonspor'da 13 kez süre aldı ve 1 gol ile 1 asitlik performans gösterdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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