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Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük ikilem!

Kart sınırındaki Nwaiwu, teknik heyeti sıkıntıya soktu. Çünkü Konya'da da sarı görürse G.Saray'a karşı forma giyemeyecek.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 09.09.2026 11:04
Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük ikilem!
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Trabzonspor'da hafta sonu deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşması öncesinde savunma hattında kritik bir karar aşamasına gelindi.

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük ikilem!

Bordo-mavili ekibin savunma oyuncusu Nwaiwu, ligde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük ikilem!

Oyuncunun Konya deplasmanında kart görmesi halinde, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyme şansı kalmayacak.

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük ikilem!

Bu nedenle teknik ekip, oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürüp risk almak ile dinlendirerek derbiye saklamak arasında değerlendirmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük ikilem!

Nihai kararın hafta boyunca yapılacak antrenman performanslarına göre netleşeceği bildirildi. Nwaiwu'nun yedek kalması durumunda ise formaya en yakın isim olarak Samet Akaydın görülüyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör