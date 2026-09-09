Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük ikilem!

Trabzonspor'da hafta sonu deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşması öncesinde savunma hattında kritik bir karar aşamasına gelindi. Bordo-mavili ekibin savunma oyuncusu Nwaiwu, ligde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Oyuncunun Konya deplasmanında kart görmesi halinde, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyme şansı kalmayacak. Bu nedenle teknik ekip, oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürüp risk almak ile dinlendirerek derbiye saklamak arasında değerlendirmelerini sürdürüyor. Nihai kararın hafta boyunca yapılacak antrenman performanslarına göre netleşeceği bildirildi. Nwaiwu'nun yedek kalması durumunda ise formaya en yakın isim olarak Samet Akaydın görülüyor.