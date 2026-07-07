Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki sağ kanat Gianluca Prestianni'nin transferi konusunda Benfica ile görüşüyor. Trabzonspor'un Gianluca Prestianni transferindeki son durum belli oldu. Trabzonspor ile Benfica arasındaki pazarlıklarda belirlenen bonservis bedeli üzerindeki görüşmelerde makas daraldı. SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR Trabzonspor'un Arjantinli futbolcunun transferi için yaptığı görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor. 20 yaşındaki oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. DEĞERİ 20 MİLYON EURO Gianluca Prestianni'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Benfica, 2023-2024 sezonu devre arasında Gianluca Prestianni transferi için 9 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti. Gianluca Prestianni, Arjantin U20 Milli Takımı'nda 6 kez forma şansı buldu. ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU 20 yaşındaki oyuncu, sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.