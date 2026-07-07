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Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

Trabzonspor, 20 yaşındaki sağ kanat Gianluca Prestianni'nin transferi için yaptığı görüşmelerini sürdürüyor.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 07.07.2026 19:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 19:20
Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor.

Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

Bordo-mavililer, 20 yaşındaki sağ kanat Gianluca Prestianni'nin transferi konusunda Benfica ile görüşüyor.

Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

Trabzonspor'un Gianluca Prestianni transferindeki son durum belli oldu.

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Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

Trabzonspor ile Benfica arasındaki pazarlıklarda belirlenen bonservis bedeli üzerindeki görüşmelerde makas daraldı.

Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcunun transferi için yaptığı görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.

Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

20 yaşındaki oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Gianluca Prestianni'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

Benfica, 2023-2024 sezonu devre arasında Gianluca Prestianni transferi için 9 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

Gianluca Prestianni, Arjantin U20 Milli Takımı'nda 6 kez forma şansı buldu.

Trabzonspor’da Gianluca Prestianni gelişmesi! Makas daraldı

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

20 yaşındaki oyuncu, sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #TRANSFER #FATİH TEKKE