Trend Galeri Trend Spor Trabzonspor’da iki sürpriz daha! Teknik direktör kim olacak?

Trabzonspor’da iki sürpriz daha! Teknik direktör kim olacak?

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo-mavili takımda öne çıkan iki aday belli oldu. İşte o isimler...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:42
Trabzonspor’da iki sürpriz daha! Teknik direktör kim olacak?

Teknik direktör arayışında yabancı hocalara yönelen bordo-mavililerde Conceicao ve Vitor Pereira'dan sonra gündeme iki isim daha girdi; İspanyol Marcelino Garcia ile İngiliz çalıştırıcı Steven Gerrard…

Trabzonspor’da iki sürpriz daha! Teknik direktör kim olacak?

Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao ve Sevilla gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki Marcelino şu anda kulüpsüz.

Trabzonspor’da iki sürpriz daha! Teknik direktör kim olacak?

Valencia ile İspanya Kral Kupası'nı, Villarreal'le UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Marcelino, Avrupa futbolundaki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Trabzonspor’da iki sürpriz daha! Teknik direktör kim olacak?

İspanyol teknik adamın yıldız oyuncuların bulunduğu bir kadroyu yönetebilecek niteliğe sahip olması, adaylığını güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor.

Trabzonspor’da iki sürpriz daha! Teknik direktör kim olacak?

Futbolculuk döneminde Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın sembol isimlerinden biri olan Gerrard ise teknik direktörlük kariyerinde Rangers ile İskoçya şampiyonluğu yaşadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #BORDO