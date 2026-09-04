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Trabzonspor’da iki sürpriz daha! Teknik direktör kim olacak?

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo-mavili takımda öne çıkan iki aday belli oldu. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:42