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Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıktı. Bordo-mavililerde yeni transfer Muhammed Salah'ın performansı hayran bıraktı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 15.08.2026 20:41
Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

Bordo-mavili takımda yeni transfer Muhammed Salah, Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

Muhammed Salah'a maç öncesi taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

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Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

BASINDAN BÜYÜK İLGİ

Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah'a basın mensuplarının ilgisi dikkat çekti.

Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

Dış basından çok sayıda gazeteci, Kasımpaşa – Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

SALAH TEZAHÜRATLARI

Karşılaşmanın eşitlikle sürdüğü dakikalarda Muhammed Salah için Trabzonspor tribünleri tezahüratlarda bulundu.

Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

İKİNCİ YARIDA GİRDİ

Trabzonspor'da Muhammed Salah, Kasımpaşa maçında oyuna ikinci yarıda dahil oldu.

Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

Bordo-mavili takımda ilk maçına çıkan Muhammed Salah, etkili performansıyla dikkat çekti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #MUHAMMED SALAH #TRABZONSPOR #KASIMPAŞA