Trabzonspor’da Muhammed Salah fırtınası! İlk maçında hayran bıraktı

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili takımda yeni transfer Muhammed Salah, Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer aldı. Muhammed Salah'a maç öncesi taraftarlar büyük ilgi gösterdi. BASINDAN BÜYÜK İLGİ Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah'a basın mensuplarının ilgisi dikkat çekti. Dış basından çok sayıda gazeteci, Kasımpaşa – Trabzonspor maçını tribünden takip etti. SALAH TEZAHÜRATLARI Karşılaşmanın eşitlikle sürdüğü dakikalarda Muhammed Salah için Trabzonspor tribünleri tezahüratlarda bulundu. İKİNCİ YARIDA GİRDİ Trabzonspor'da Muhammed Salah, Kasımpaşa maçında oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Bordo-mavili takımda ilk maçına çıkan Muhammed Salah, etkili performansıyla dikkat çekti.