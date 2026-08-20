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Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle
Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-of turu ilk maçında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu müsabaka ATV'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fatih Tekke'nin Muhammed Salah kararı belli oldu.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 22:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:13