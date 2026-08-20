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Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-of turu ilk maçında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu müsabaka ATV'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fatih Tekke'nin Muhammed Salah kararı belli oldu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 19.08.2026 22:29 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:13
Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Ferencvaros'u konuk edecek.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

Heyecan dolu karşılaşma Papara Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

Trabzonspor – Ferencvaros karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

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Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

DEV HEYECAN ATV'DE YAŞANACAK

Trabzonspor'un Ferencavaros ile oynayacağı heyecan dolu müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yaşanacak.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

Kritik maç öncesi özel yayınlar ve tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında olacak.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

Trabzonspor – Ferencvaros maçının heyecanını SABAH Spor'dan da takip edebilirsiniz.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

HIRVAT HAKEM YÖNETECEK

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki maçta Hırvat hakem Igor Pajac düdük çalacak. Igor Pajac'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ile Ivan Mihalj üstlenecek.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

Trabzonspor – Ferencvaros maçında VAR'da Mario Zebec, AVAR'da ise Fran Jovic görev alacak.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

SALAH İLK 11'E DOĞRU

Trabzonspor'da Ferencvaros maçında tüm gözler Muhammed Salah'ın üzerinde olacak.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

Bordo-mavili takımın yıldızı Muhammed Salah'ın Ferencvaros karşısında ilk 11'de forma giyme ihtimali yüksek.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Ferencvaros maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Saviolo, Onuachu.

Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

FERENCVAROS'UN MUHTEMEL 11'İ

Macaristan temsilcisi Ferencvaros'un Trabzonspor maçı muhtemel 11'i şu şekilde:

Dibusz, Osvath, Raemaekeers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Zachariassen, Kanicovski, Bamidele, Joseph.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FERENCVAROS #UEFA AVRUPA LİGİ #TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH #FATİH TEKKE #ATV