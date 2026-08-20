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Trabzonspor’da Muhammed Salah kararı! Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, ATV’de canlı izle

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-of turu ilk maçında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu müsabaka ATV'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fatih Tekke'nin Muhammed Salah kararı belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 22:29 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:13