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Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordo-mavililerde, Muhammed Salah ve Paul Onuachu'nun performansları ön plana çıktı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2026 20:53 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 20:54
Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Bordo-mavili takımda Paul Onuachu ile Muhammed Salah performanslarıyla yıldızlaştı.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

ARAL ORTALADI, ONUACHU BİTİRDİ

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk golü erken buldu.

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Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Bordo-mavililer, Aral Şimşir'in asistinde Paul Onuachu ile üstünlüğü yakaladı.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

PENALTI KARARI, SALAH ATTI

Trabzonspor, 14. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Trabzonspor'da Paul Onuachu penaltıda topu Muhammed Salah'a bıraktı.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Muhammed Salah kazanılan penaltıda fileleri havalandırdı.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

SERİYE BAĞLADI

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ilk iki iç saha maçında 3 gol atma başarısı gösterdi.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

ONUACHU DUBLE YAPTI

Müsabakanın 22. dakikasında Trabzonspor'da Paul Onuachu bir kez daha fileleri havalandırdı.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Paul Onuachu, bu sezon 2. kez gol atma başarısı gösterdi.

Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Öte yandan Paul Onuachu, 42. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PAUL ONUACHU #MUHAMMED SALAH #TRABZONSPOR #GENÇLERBİRLİĞİ #SÜPER LİG