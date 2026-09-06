Trabzonspor’da Muhammed Salah ve Onuachu fırtınası! Seriye bağladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımda Paul Onuachu ile Muhammed Salah performanslarıyla yıldızlaştı. ARAL ORTALADI, ONUACHU BİTİRDİ Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk golü erken buldu. Bordo-mavililer, Aral Şimşir'in asistinde Paul Onuachu ile üstünlüğü yakaladı. Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı. PENALTI KARARI, SALAH ATTI Trabzonspor, 14. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Trabzonspor'da Paul Onuachu penaltıda topu Muhammed Salah'a bıraktı. Muhammed Salah kazanılan penaltıda fileleri havalandırdı. SERİYE BAĞLADI Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ilk iki iç saha maçında 3 gol atma başarısı gösterdi. ONUACHU DUBLE YAPTI Müsabakanın 22. dakikasında Trabzonspor'da Paul Onuachu bir kez daha fileleri havalandırdı. Paul Onuachu, bu sezon 2. kez gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Paul Onuachu, 42. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi.