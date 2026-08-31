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Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu haftayı da boş geçmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2026 21:55 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 22:10