Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşılaşıyor. Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen, dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses yapıyor. Trabzonspor karşılaşmaya; Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo ve Onuachu 11 ile çıktı. SALAH BOŞ GEÇMEDİ Bordo-mavili takımın yıldızı Muhammed Salah, bu haftayı da boş geçmedi. Muçi'nin 11. dakikada savunma arkasına gönderdiği top sonrası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mısırlı yıldız, sol ayağıyla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. Salah, bu golle birlikte Trabzonspor formasıyla 5. maçında 3. golünü kaydetmiş oldu. Mısırlı süper star, geçtiğimiz hafta da Başakşehir maçında 2 gol birden atmıştı. MUÇI'DEN İKİNCİ ASİST Salah'ın attığı golde pası veren Ernest Muçi, bu sezonki ikinci asistini yapmış oldu.