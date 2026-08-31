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Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu haftayı da boş geçmedi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 31.08.2026 21:55 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 22:10
Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşılaşıyor.

Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen, dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses yapıyor.

Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

Trabzonspor karşılaşmaya; Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo ve Onuachu 11 ile çıktı.

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Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

SALAH BOŞ GEÇMEDİ

Bordo-mavili takımın yıldızı Muhammed Salah, bu haftayı da boş geçmedi.

Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

Muçi'nin 11. dakikada savunma arkasına gönderdiği top sonrası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mısırlı yıldız, sol ayağıyla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

Salah, bu golle birlikte Trabzonspor formasıyla 5. maçında 3. golünü kaydetmiş oldu.

Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

Mısırlı süper star, geçtiğimiz hafta da Başakşehir maçında 2 gol birden atmıştı.

Trabzonspor’da Salah fırtınası! Mısırlı yıldız şov yapmaya devam ediyor...

MUÇI'DEN İKİNCİ ASİST

Salah'ın attığı golde pası veren Ernest Muçi, bu sezonki ikinci asistini yapmış oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör