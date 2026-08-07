Trabzonspor’da sıradaki bomba Darwin Nunez!

Salah takviyesiyle dünyayı sallayan Trabzon, bir dev transferin daha peşinde... Bordo-mavililer, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez için de ciddi adımlar attı. Önemli bir mesafe kaydeden yönetim, oyuncu cephesi ve kulübüyle yapılan görüşmelerde pürüzleri büyük oranda giderdi. Trabzonspor, Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katarak maaşının önemli bir bölümünü Al-Hilal'in ödeyeceği bir formülle imza aşamasına geçmek istiyor. 27 yaşındaki Uruguaylı forvet, daha önce Liverpool'da Salah ile birlikte ter dökmüştü. 1.85 boyundaki yıldız, geçen sezon 24 maçta 9 gol-5 asistlik performans verdi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Nunez, geçtiğimiz yaz Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon Euro'ya gitmişti.