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Trabzonspor’da sıradaki bomba Darwin Nunez!

Muhammed Salah transferiyle dünya gündemine oturan Trabzonspor, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 09:46
Trabzonspor’da sıradaki bomba Darwin Nunez!

Salah takviyesiyle dünyayı sallayan Trabzon, bir dev transferin daha peşinde...

Trabzonspor’da sıradaki bomba Darwin Nunez!

Bordo-mavililer, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez için de ciddi adımlar attı.

Trabzonspor’da sıradaki bomba Darwin Nunez!

Önemli bir mesafe kaydeden yönetim, oyuncu cephesi ve kulübüyle yapılan görüşmelerde pürüzleri büyük oranda giderdi.

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Trabzonspor’da sıradaki bomba Darwin Nunez!

Trabzonspor, Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katarak maaşının önemli bir bölümünü Al-Hilal'in ödeyeceği bir formülle imza aşamasına geçmek istiyor.

Trabzonspor’da sıradaki bomba Darwin Nunez!

27 yaşındaki Uruguaylı forvet, daha önce Liverpool'da Salah ile birlikte ter dökmüştü.

Trabzonspor’da sıradaki bomba Darwin Nunez!

1.85 boyundaki yıldız, geçen sezon 24 maçta 9 gol-5 asistlik performans verdi.

Trabzonspor’da sıradaki bomba Darwin Nunez!

Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Nunez, geçtiğimiz yaz Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon Euro'ya gitmişti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#DARWİN NUNEZ #MUHAMMED SALAH #TRABZONSPOR