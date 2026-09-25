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Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Trabzon'un 1 yıl daha kiraladığı Andre Onana, 6 haftada %81.5'lik kurtarış değeriyle 3. sırada. 283 pasta 200 isabet bularak oyun kurulumunda da önemli bir başarıya imza attı.

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Giriş Tarihi: 25.09.2026 06:20 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 07:02
Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...
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Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, güven vermeye devam ediyor.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Süper Lig'de ilk 6 haftada yüzde 81.5'lik kurtarma oranına ulaşan 30 yaşındaki eldiven, bu alanda ligin en başarılı üçüncü kalecisi oldu.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Konyasporlu Bahadır Güngördü %92 ile zirvede yer alırken Kocaelispor'un genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen %83 ile ikinci durumda bulunuyor.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Kurtarışların yanı sıra pas trafiğini de başlatan bordo-mavililerin eldiveni Onana, ligde 283 pasta 200 isabet buldu.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Kamerunlu, attığı 117 uzun pasın 40'ında da takım arkadaşlarını topla buluşturdu.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Trabzonspor'un kalesini toplam 33 resmi maçta koruyan Onana, 40 gol yedi. Geçen sezon Fırtına'nın Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli pay sahibiydi.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

KAYIP KRAL!

Bordo-mavili takımın forveti Paul Onuachu, geçmişini mumla arıyor.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Shomurodov ile birlikte ligi gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Fırtına'nın santrforu, takımının 2'si Avrupa kupaları, 6'sı da Süper Lig'de olmak üzere 8 müsabakanın sadece birinde gol kaydetti.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Onuachu, 5-0 biten Gençlerbirliği'ni karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı.

Trabzonspor’da tam isabet! Andre Onana’dan dikkat çeken istatistik...

Tecrübeli oyuncu, geçen sezon ligin ilk 6 haftasında ise 3 maçta ağları sarsmıştı

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ANDRE ONANA #TRABZON #TRABZONSPOR